Как похудела Ольга Картункова: диета знаменитой актрисы​​​​​​​

Ольга Картункова, начинавшая свою сценическую карьеру в КВН, стала звездой отечественного шоу-бизнеса. Актриса запомнилась зрителям своим ярким образом и неординарной внешностью. Лишние килограммы только подчеркивали харизму Картунковой, но не могли не сказываться на здоровье. За два года артистке удалось сбросить более 80 кг! Как же похудела Картункова и в чем состояла ее диета?

Начало пути

Талантливая исполнительница всегда была склонна к полноте, но после рождения ребенка ситуация ухудшилась. Еще не так давно вес женщины достигал 150 кг при росте чуть менее 170 см. Впрочем, этот факт никоим образом не мешал ее карьере. Скорее наоборот — образ колоритной русской женщины принес ей настоящую популярность и любовь поклонников.

Ольга признавалась, что не раз пыталась расстаться с лишними килограммами, но все попытки заканчивались срывами в силу отсутствия достаточной мотивации. Час Х пробил, когда Картункова сильно повредила ногу. Ее лечащий врач настоял на том, что для нормальной реабилитации его пациентке необходимо сбросить вес.

Тогда актриса решила всерьез заняться своим здоровьем и даже приняла участие в телешоу для желающих похудеть. Проект помог сделать первый шаг и избавиться от двух десятков килограммов.

Новая жизнь

После завершения съемок Картункова приняла решение не останавливаться на достигнутом и обратилась за помощью к диетологу, который составил для нее персональную диету.

Актрисе пришлось полностью отказаться от фаст-фуда, сладостей, выпечки, жирной и жареной пищи, майонезных соусов, пакетированных соков и газировки. Каждый день она выпивала не менее 1,5 литра чистой негазированной воды, а основу ее рациона составляли сложные углеводы и белок. Кроме того, огромное внимание уделялось не только качеству, но и способу приготовления пищи: все продукты должны были употребляться сырыми, вареными или приготовленными на пару с минимальным добавлением соли.

Самой сложной частью пути к заветной цели Ольга называет занятия в спортзале. Поначалу любые физические нагрузки давались ей с трудом, но со временем тренажеры и бассейн стали приносить удовольствие. Результат не заставил себя ждать, и похудевшую Картункову перестали узнавать на улице.

Советы для похудения от Ольги Картунковой

За время упорной борьбы над собой под руководством диетологов и тренеров актриса усвоила несколько важных правил:

Ни при каких обстоятельствах не пропускать завтрак. Особенно трудно приходится в первый месяц. Потом организм привыкает к ограничениям, а объемы желудка сокращаются. Увеличить количество приемов пищи, сократив при этот порции максимум до 200 г за прием. Дробное питание помогает избегать приступов голода и изжоги. Если вес стоит на месте, несмотря на все усилия, имеет смысл дать организму отдохнуть от физических нагрузок и даже позволить себе небольшие послабления в питании. Примерно раз в два месяца нужно устраивать разгрузочную неделю.

Пример разгрузочной недели от Ольги Картунковой

Понедельник: гречка без соли + кефир.

Вторник: фрукты и ягоды, кроме бананов и винограда.

Среда: 700 г творога без добавок.

Четверг: килограмм овощей в любом виде.

Пятница: 700 г вареного нежирного мяса без соли.

Суббота: повтор понедельника.

Воскресенье: 300 г курицы или говядины + 500 г овощей + яблоко или апельсин.

Вода, чай и компот без сахара — без ограничений на весь период.

В общей сложности Ольге Картунковой удалось похудеть на 84 кг. Результат, безусловно, выдающийся и вдохновляющий. Правильное питание и здоровый образ жизни — это вовсе не так сложно, как кажется. Главное — начать, и организм точно скажет спасибо!