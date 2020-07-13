СМИ обнаружили Аллу Пугачеву среди задержанных журналистов на митинге в Москве

Москва, 13 июля. Несанкционированная акция российских журналистов возле московского следственного изолятора «Лефортово» окончилась задержанием ее участников.

Широкий резонанс вызвало задержание по обвинению в госизмене советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова, который ранее также являлся корреспондентом изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости».

По сообщению сетевого издания «ПолитРоссия», его бывшие коллеги собрались у московского следственного изолятора «Лефортово», где он содержится на время проведения следственных мероприятий в рамках дела о передаче чешской спецслужбе секретных данных, касающихся военно-технического сотрудничества, обороны и безопасности РФ.

Источником отмечается, что в условиях пандемии коронавируса такого рода массовые скопления людей запрещены, их участники — нарушители порядка. Также у сотрудников правоохранительных органов возникли претензии к футболкам, в которых появились протестующие.

«На них нанесена надпись в поддержку Сафронова, что автоматически приравнивает подобную майку к плакату или транспаранту», — отметил источник и указал, что в результате само мероприятие может быть приравнено к несогласованному митингу.

Полицейские вынуждены были применить меры в отношении людей в футболках с надписью #свободуСафронову. При этом среди задержанных журналистов на митинге в Москве СМИ обнаружили сотрудницу издания «Коммерсантъ» Аллу Пугачеву, а также ее коллег Анну Поваго и Анну Васильеву.

Ранее советнику главы Роскосмоса Сафронову было официально предъявлено обвинение в госизмене, о чем сообщил его адвокат Евгений Смирнов.