Крымский чиновник заявил, что украинских туристов в республике не ждут

Санкт-Петербург, 13 июля. Украинских туристов в этом году в Крыму не ждут, поскольку они не смогут посещать места отдыха, пока не выдержат двухнедельный карантин, и едва ли поедут при таких условиях. Об этом заявил зампредседателя госсовета республики по туризму, курортам и спорту Илья Донченко в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«На сегодняшний день посещение украинскими туристами Крыма практически невозможно. Если они к нам приедут, они две недели должны будут находиться в обсерваторе, и только потом смогут посещать туристические места. Поэтому понятно, что из Украины к нам в этом году никто не поедет», — сказал он.

Донченко отметил, что крымчане уже давно не рассчитывают, что приезд украинских туристов как-то улучшит их финансовое положение. По его словам, украинцы всегда выбирали места для отдыха с дешевым жильем и сервисом, поэтому заметного влияния на крымскую экономику не оказывали.

«Украинский турист не столько требовательный к условиям проживания и отдыха», — уточнил чиновник, сравнивая российских и украинских отдыхающих.

Мужчина констатировал, что в последние годы поток туристов из Украины сильно сократился, к тому же они старались на всем экономить, привозя с собой все необходимое — от продуктов до столовых принадлежностей.

Подводя итог, он напомнил, что двери крымских курортов открыты для гостей всех стран, хотя ждут на них, прежде всего, россиян.