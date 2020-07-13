Собчак и Анохина объяснили, почему выбирают «бедных» мужчин

Москва, 13 июля. Телеведущие Ксения Собчак и Айза Анохина сошлись во мнении, что мужчины с большим достоинством имеют скромные заработки.

В новом выпуске программы Собчак девушки принялись рассуждать на тему идеальных мужчин. «Блондинка в шоколаде» призналась, что ей нравятся Артемий Лебедев и Юрий Дудь, бывшая жена рэпера Гуфа назвала эталоном для себя певца Олега Майами, с которым сейчас состоит в отношениях.

Собчак не была впечатлена, что блогер выбрала его, на что Анохина припомнила звезде ее фразу о достоинствах мужчин.

«Я помню твою фразу, ты где-то сказала, что мужчины, у которых большой член, не зарабатывают много денег», — сказала Анохина, объясняя, почему выбирает «бедных» мужчин.

В ответ Собчак подтвердила: «Это правда, доказано собственным опытом». После чего девушки расхохотались.

Согласно данным некоторых СМИ, за позапрошлый год Ксения Собчак заработала 65 млн рублей, ее нынешний муж, режиссер и худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов — 7 млн рублей. Первый супруг журналистки Максим Виторган заработал за аналогичный период 10 млн рублей.

Судя по высказыванию Собчак, можно предположить, что фразой «о зависимости размера полового органа от зарплаты» намекнула на своего второго мужа, пишет «Слово и дело».