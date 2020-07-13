Меркель заявила о намерении Германии создать «уверенную в себе» Европу

Берлин, 13 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность в связи с нарастающими проблемами Евросоюза. Об этом сообщает шведская газета Express.

По данным издания, Меркель намерена стать «матушкой» для всего Евросоюза. Канцлер Германии планирует помочь Европе в решении сразу нескольких вопросов, которые обозначились в период эпидемии коронавируса. Во-первых, восстановить пострадавшую от эпидемии экономику, во-вторых, оказать сопротивление США, санкции которых замедляют мировую торговлю, а также Китаю, пытающемуся получить стратегическое преимущество. Кроме того, Меркель намерена уделить внимание проблеме восстановления климата и экологии.

«Мы хотим создать Европу надежды, Европу, уверенную в себе», — заявила канцлер.

Меркель уверенна, что суверенитет Германии невозможен без стабильной ситуации в Евросоюзе, поэтому Берлин продолжит принимать активное участие в жизни Европы.

«Приоритетом Германии станет усиление европейского единства», — заявила она.

Также Меркель считает, что внутренний рынок ЕС нужно защищать любой ценой, так как он является ключевым источником доходов Германии.

Стоит отметить, что ранее Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представили совместный проект стимулирования европейской экономики после коронавирусного кризиса, Проект включает в себя общеевропейский внешний заем в размере 500 миллиардов евро, который будет направлен на помощь наиболее пострадавшим от коронавируса странам. При этом канцлер призналась, что данная инициатива реализуется исключительно в интересах Германии.

«Это больше, чем жест солидарности, это инвестиция», — сказала Меркель.

Что касается вопроса миграции, то в ближайшие полгода, пока Германия занимает место председателя ЕС, Меркель отказалась от обсуждения этой проблемы, так как, по ее мнению, она не является первостепенной.