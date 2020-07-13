В Госдуме предложили корректировать цены на авиаперевозки с помощью налоговых льгот

Санкт-Петербург, 13 июля. Ценовая политика российских авиакомпаний не способствует развитию отечественных курортов, считает заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

«В разгар пандемии «Аэрофлот» сделал цены на авиабилеты по 1500 рублей, лишь бы летали. Даже не обеспечили безопасность. А в разгар туристического сезона билеты по 80 тысяч. Никто не может ничего с этим сделать, у нас рыночная экономика. Но что-то с этим надо делать», — заявил он в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По мнению депутата, необходимо скорректировать бюджетную политику с применением практики налоговых льгот, который создавал бы условия, при которых авиакомпаниям было бы выгодно снижать цены на авиабилеты. Тем более, что подобная практика уже была апробирована во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Не так давно в одном из выступлений президент РФ Владимир Путин говорил, что стоит рассмотреть снижение цен на авиабилеты за счет нефтегазовых доходов. Будем работать над этим совместно с правительством. Главное, чтобы не получилось так, что авиакомпаниям помогут, а цена на билеты они не снизят», — добавил он.

Напомним, 6 июля гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что на бортах перевозчика не будет применяться шахматная рассадка.

«Будет нормальная рассадка, иначе просто не взлететь, экономика не будет работать, будет работать против нас. <...> Принципиально мы считаем, что на борту риск заражения очень низкий», — пояснил он.

Савельев добавил, что в самолете крайне сложно чем-либо заразиться, благодаря фильтрам класса HEPA, которые дают глубокую очистку воздуха до уровня 99–97 — это примерно уровень операционных», — объяснил Савельев.