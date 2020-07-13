Миллионеры из разных стран попросили повысить им налоги в связи с пандемией

Лондон, 13 июля. Более 80 богатейших людей мира подписали открытое письмо, в котором попросили национальные правительства ввести для них и других представителей элиты бессрочный повышенный налог, чтобы направить дополнительные средства на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В числе оставивших свои подписи есть, в частности, представители США, Дании, Великобритании, Нидерландов и Германии.

По их мнению, последствия пандемии приведут к бедности еще полмиллиарда человек, и обычная благотворительность не поможет исправить положение. Чтобы помочь людям в преодолении кризиса, справедливым сбором и распределением средств должны заняться правительства разных стран, уверены авторы письма.

Они пояснили, что решили принять финансовое участие в решении проблемы, поскольку деньги являются их главным инструментом.

«Мы не заботимся о пациентах в палатах интенсивной терапии. Мы не водим машины скорой помощи, чтобы доставить больных в больницы. Мы не пополняем запасы продуктов в магазинах и не доставляем еду до двери. Но у нас есть деньги, много денег. Эти средства сейчас крайне необходимы и будут необходимы в последующие годы», — цитирует The Guardian текст послания миллионеров правительствам.

Вместе с тем авторы письма подчеркивают, что повышение налогов для них станет «единственным правильным выбором».

Среди подписавшихся наследница знаменитого американского предпринимателя и художника-мультипликатора Уолта Диснея, бизнесмен из США, соучредитель компании Ben & jerry's Homemade Holdings, Inc Джерри Гринфилд и один из создателей фильмов о мистере Бине, кинорежиссер Ричард Кертис.

По последним данным, число случаев COVID-19 в мире достигло 13 120 389.