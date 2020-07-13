Семейные парки в Москве: отдыхаем после карантина

Карантин постепенно отменяют. Каждый день в новостях то и дело появляется информация о снятии тех или иных ограничений, поэтому многим уже наверняка хочется покинуть свой дом. Предлагаем подборку семейных парков в Москве, где можно весело и интересно провести время со своими родными.

Веревочный парк «Гулливер»

Для тех, кто на время хочет почувствовать себя на высоте, предлагаем посетить необычный парк. Канаты, лесенки, тросы, деревянные ступеньки, препятствия и другие приспособления позволят с удовольствием провести время, проверить свою сноровку и увеличить физическую активность после самоизоляции. Перед тем, как приступить к увлекательному путешествию по парку, сотрудники проводят специальный инструктаж и выдают снаряжение. Такой отдых будет не только активным, но и безопасным для каждого члена семьи.

Аквапарк «Карибия»

Если в выходной на пляже все места заняты, а на улице моросит дождь, то это еще не повод расстраиваться. Можно всей семьей сходить в аквапарк. Множество горок, бассейн с морской водой, детские площадки, рестораны и спа — все что необходимо для активного и приятного отдыха. Однако заранее ознакомьтесь с правилами посещения аквапарка, чтобы на входе не возникло неприятностей.

Детский парк развлечений «Лукоморье»

Тем, кто любит сказки и творчество Александра Пушкина, стоит посетить парк развлечений «Лукоморье». Там вы повстречаете ученого кота, русалок, богатырей и еще множество других героев. Для детей в парке установлены батуты и аттракционы, отлично вписывающиеся в сказочную атмосферу парка. Наверняка малыши захотят покорить замок или целый веревочный городок.

Парк развлечений «Сказка»

Это еще одно сказочное место для всей семьи. Здесь можно найти аттракционы на любой вкус, однако это еще не все. Посетители могут поиграть с хаски, подружиться с енотами в контактном зоопарке, покормить альпак и сходить в геологический музей «Волшебная пещера». В этом месте каждый найдет себе развлечение по душе и интересно проведет время.

Музей-заповедник «Царицино»

Если же вы хотите провести семейный выходной в спокойной и душевной обстановке, то предлагаем отправиться в один из крупнейших московский заповедников. Большой пруд с фонтанами, деревянные мостики, зеленые поляны и, конечно же, дворцово-парковый ансамбль. Это отличное место для семейного пикника и тихих посиделок с друзьями. Вы можете отдохнуть на траве или огромных пуфах, покормить уток и гусей, поиграть в мяч или бадминтон. В этом заповеднике отлично проводить досуг в любое время года.

Парк-усадьба «Коломенское»

Еще один прекрасный парк, где много исторических достопримечательностей, поэтому в этом оазисе среди шумного города понравится не только детям, но и взрослым. Советуем сходить на экскурсию по парку и побывать в домике Петра I: вы познакомитесь с бытом царского двора и научитесь управлять водяной мельницей. Масса приятных впечатлений как от природы, так и от местных достопримечательностей гарантирована.

Музей-усадьба «Кусково»

Это место раньше было имением графов Шереметевых. Теперь вы можете окунуться в атмосферу XVIII века и побывать в их дворце, увидеть «Грот», в стенах которого до сих пор виднеются диковинные морские жители. Еще одним приятным дополнением можно назвать концерты, которые зачастую проходят в каменной оранжерее. Даже обычная прогулка по усадьбе доставит вам массу удовольствий, поскольку вокруг много зелени и большой пруд.

Чтобы найти для себя массу увлекательного и интересного, а также хорошо отдохнуть, вовсе необязательно выезжать из города. Смело собирайте всю семью и спешите получать удовольствие.