Жорин прокомментировал скандал вокруг лишенной полномочий кубанской судьи Хахалевой

В 2017 году в Краснодарском краевом суде было много признаков так называемой коррупционной составляющей. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил адвокат Сергей Жорин, комментируя решение ВККС о досрочном прекращении полномочий краснодарской судьи Елены Хахалевой.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) досрочно лишила полномочий скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву. На заседании коллегии выяснилось, что Хахалева предпочитала проводить рабочее время в Абхазии и в Москве. При этом за 128 дней прогулов «Золотая судья», как прозвали Хахалеву журналисты, получила зарплату в полном объеме.

«Обращение о привлечении к дисциплинарной ответственности удовлетворить. За совершение проступка: досрочное прекращение полномочий судьи. Лишить первого квалификационного класса», — говорится в решении ВККС.

Скандал вокруг судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой разгорелся в 2017 году, когда адвокат Сергей Жорин опубликовал на своей странице в социальной сети видео со свадьбы дочери Хахалевой. Гостей развлекали звезды первой величины российской эстрады — Иосиф Кобзон, Вера Брежнева, Сосо Павлиашвили, Николай Басков и Валерий Меладзе. Как утверждал адвокат Жорин, по самым скромным подсчетам свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.

Сама Елена Хахалева тогда заявила, что свадьба обошлась всего в 5 миллионов рублей, и все расходы взял на себя ее бывший муж, крупный бизнесмен. Позже в ряде СМИ появилась информация, о том, что диплом юриста у Хахалевой поддельный.

Адвокат Сергей Жорин поделился с ФАН своими первыми впечатлениями о работе Краснодарского краевого суда, которые он получил в том самом скандальном 2017 году.

«Я достаточно много бываю в служебных командировках по России, и все что мне кажется необычным, я размещаю в социальных сетях. И когда я первый раз посетил Краснодарский краевой суд (в 2017 году. — Прим. ФАН), мне показалось, и впоследствии это подтвердилось определенными обстоятельствами, что вообще в целом на тот период в Краснодарском краевом суде было много признаков так называемой коррупционной составляющей. Не успел я в суд зайти, как несколько человек сразу ко мне подошли, стали предлагать какие-то формы непроцессуального воздействия на решения, и я удивился, насколько это все было открыто».

Летом 2019 года новый председатель Краснодарского краевого суда отстранил Елену Хахалеву от участия в судебных процессах. В марте 2020 года Хахалева обратилась к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором жаловалась на травлю со стороны журналистов и информационную атаку на нее, якобы инициированную некой бизнес-структурой. Хотя, по мнению адвоката Сергея Жорина, это скорее надуманные причины.

«В целом к судебной системе Краснодарского края у граждан большое количество вопросов. Я вообще считаю, что было бы правильно, как в ряде европейских стран, когда по резонансным делам судьи бы проводили пресс-конференции и объясняли людям, почему они вынесли те или иные решения. Потому что у нас сейчас судьи кроме мотивировочной части, которая не всегда понятна даже профессиональным участникам процесса, не говоря уже о гражданах, никогда не объясняют, почему они вынесли то или иное решение».

Стоит отметить, что сама Елена Хахалева, сославшись на болезнь, отсутствовала на судьбоносном для нее заседании коллегии судей. Ее интересы представляла адвокат Людмила Александрова, которая заявила, что вместе с доверителем собирается обжаловать несправедливое решение.