Москва, 13 июля. Жесткая реакция Москвы на нежелание Киева выполнять Минские соглашения связана со скорым завершением строительства газопровода «Северный поток — 2», в результате чего Украина потеряет свой транзитный потенциал. Об этом заявил политолог Сергей Иванников.

По его словам, раньше Москва зависела от транзита газа через украинскую территорию в Европу и вынужденно занимала компромиссную позицию по Минским соглашениям. При этом России приходилось терпеть постоянные нарушения Киевом достигнутых договоренностей, провокации и нежелание приложить хоть какие-то усилия для нормализации ситуации в Донбассе.

«Неясность с «Северным потоком — 2» усиливала позиции Украины на переговорах и в целом продлевала существование нынешнего киевского режима. В начале лета стало окончательно ясно, что «Северный поток — 2» будет построен, никакие американские санкции и препятствия со стороны Брюсселя помешать этому не смогут. Необходимость в газовом транзите резко снижается», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что «Газпром» уже начал демонтировать часть газотранспортных мощностей в направлении Украины, которые использовались для транзита российского газа в Европу.

«В этих условиях у Москвы появилась возможность занять более жесткую позицию по «Минску-2»», — пояснил Иванников.

Эксперт добавил, что Украина никогда не пойдет на полную реализацию Минских соглашений. Если нынешние власти Украины попытаются дать Донбассу автономию, то Киев столкнется с жесткой критикой разных политических групп и не факт, что президенту Владимиру Зеленскому после этого удастся сохранить не только власть, но и свободу. Кроме того, в перспективе это может спровоцировать в стране очередной государственный переворот.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые европейские государства выступают против реализации проекта. Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство «Северного потока — 2», отмечая, что данный проект преследует исключительно коммерческие цели.