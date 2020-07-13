Бывшая теща Аршавина назвала его отдых с детьми «показной реабилитацией после групповухи»

Москва, 13 июля. Футболист Андрей Аршавин опубликовал видео совместного отдыха с сыновьями Артемом, Арсением и дочерью Яной. Все вместе они отправились на велопрогулку в Мещерский лес.

Запись экс-капитан сборной России опубликовал в своем Instagram c подписью «Папа в деле». В комментариях поклонники футболисты похвалили его за то, что он нашел время, чтобы повидаться с детьми от бывшей жены Юлии Барановской. Однако были и те, кто не исключил, что все это просто «показуха».

Очень жесткую реакцию ролик вызвал у матери его второй супруги Алисы Натальи Сарычевой.

«Папа в деле? Попытка показной реабилитации после групповухи. Вряд ли тебе это поможет», — с гневом написала бывшая теща Андрея в комментариях к посту Аршавина.

Недовольство женщины вызвали и восторги его подписчиков.

«У него нет семьи! Обе семьи брошены! Вы хоть сначала узнайте про него все, а потом уже комментируйте», — возмущенно добавила она.

Напомним, Аршавин и Казьмина расстались в 2019 году. Тогда же он перестал общаться с их общей дочерью Есенией. Позже он попросил Алису съехать из дома в Коломягах, который они строили вместе. Выяснилось, что эту недвижимость он оформил на свою мать Татьяну Ивановну. Барановская тогда заявила, что у Есении больше нет ни папы, ни бабушки. Она назвала бывшего мужа «болезненно жадным до денег своим же детям».

«Групповуха», о которой написала Сарычева, сорвалась у Аршавина во время отдыха в Геленджике. Так утверждает порнозвезда из Тюмени Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор. По ее словам, в тот вечер она вместе с футболистов и его друзьями сначала проводила время в ресторане, а потом они отправились в гостиницу. Там ей предложили заняться групповым сексом. Она согласилась, но все сорвалось из-за того, что Аршавин не захотел сделать с ней селфи.