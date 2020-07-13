Курорты 2020: сколько россиянам будет стоить отдых в Крыму и Краснодарском крае

Из-за пандемии нового типа коронавируса границы многих стран оказались закрыты. В результате даже звезды отечественного шоу-бизнеса осваивают отечественные курорты или соседнюю Абхазию. При этом к уровню сервиса и адекватности цен на российских курортах остается немало вопросов.

Подорожал ли отдых на русском юге? Открыты ли пляжи, кафе, рестораны? Какие ограничения остались в курортных зонах? На эти и многие другие вопросы ответили специалисты — коммерсанты, социологи, юристы, экономисты, журналисты, чиновники и политики, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Для тех, кто пропустил прямую трансляцию мероприятия, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор.

Краснодарский край готов

Курорты Краснодарского края подготовились к открытию туристического сезона. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

«Мы все обязаны соблюдать минимальные требования. И дистанцию, и масочный режим. На пляже откровенно не все используют маски. Ограничения все сняты. Кроме того, считаю необходимым делать экспресс-тексты в аэропортах», — добавил он.

Отвечая на замечание, что на российских курортах завышенные цены и слабый сервис, Кривоносов заметил, что на каждый случай должны реагировать правоохранительные органы и бизнес.

«В соотношении «цена-качество» нам есть над чем работать. В разгар пандемии «Аэрофлот» сделал цены по 1500 рублей, лишь бы летели. Даже не обеспечили безопасность. А в разгар туристического сезона билеты по 80 тысяч. Никто не может ничего с этим сделать, у нас рыночная экономика. Хотя во время чемпионата мира по футболу правительство ограничило стоимость билетов и стоимость жилья», — заявил политик.

Он напомнил, что в одном из недавних выступлений президент РФ Владимир Путин говорил о рассмотрении снижения цен на авиабилеты за счет нефтегазовых доходов.

«Будем работать с правительством. <…> Ценовая политика наших авиакомпаний не способствует развитию туризма в нашей стране», — заключил Кривоносов.

Абхазия в ожидании

Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина сообщила, что с мая ждут открытия границ.

«Если бы мы знали, то уже вовсю бы открывали отели. Мы принимаем решения, исходя из полной зависимости от России. <…> Наши постоянные гости очень хотят у нас отдыхать, все ждут. Мы слышали про 15 июля. Нельзя открыть одну Абхазию, так не бывает. Поэтому мы ждем, что нас внесут в список стран, которые откроют в первую очередь. Мы готовы принимать туристов в любое время», — рассказала Калягина.

Говоря об ограничениях, она заявила, что власти Абхазии смотрят на практику российских курортов.

«Возможно, будем копировать практику того, что касается дезинфекции, ношения масок и перчаток. Мы готовы к этому. Нам всем придется жить с коронавирусом», — добавила она.

Цены в Крыму

Председатель городского совета Евпатории Олеся Харитоненко рассказала, что в Крыму наблюдается завышение цен в отелях или ресторанах. По ее словам, это особенности частного сектора.

Кроме того, она заметила, что в отличие от Турции в Крыму туристы могут «не только отдохнуть, но и подлечиться».

Заместитель председателя Комитета государственного совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Илья Донченко заявил, что в Крыму очень многое поменялось с тех пор, как полуостров воссоединился с Россией.

«В Крыму есть все для развития туризма. Для бюджетного отдыха и для отдыха более дорого. Можно найти пятизвездочные отели или санатории. Можно отдохнуть с палатками. В черноморском районе на мысе очень красивая природа, скалы, обрывы. Место пользуется популярностью у любителей дикого отдыха. Так исторически сложилось. В прошлом году начали реализовывать инвестиционные проекты в селе Оленевка. Там построен новый туристический кластер, где можно за небольшие деньги снять домик (в прошлом году 350 рублей в сутки.) Сам туда поеду в отпуск. Человек за эти деньги получает койко-место, отдельные домики», — пояснил Донченко.

По его мнению, общекрымские цены, скорее всего, не упадут. До сих пор существует логистическая проблема доставки товара.

«Поэтому похвастаться ценами дешевле, чем на материке, не получается. Конечно, благодаря РФ и бюджетным государственным программам, развивается сельское хозяйство. Появились свои бренды молочного и даже креветочного товара. Но не могу сказать, что сегодня все стало дешевле, чем вчера», — добавил он.

Давая совет жителям Петербурга и Москвы, Донченко отметил, что необходимо всегда учитывать свой бюджет.