Киев, 13 июля. Украинские пограничники запретили российскому актеру въезд в страну на три года из-за посещения Крыма. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Госпогранслужбы государства, где не указывается имя артиста.

В ведомстве уточнили, что актер 1982 года рождения прилетел в аэропорт Борисполь в Киеве рейсом из Франкфурта для участия в съемках​​​.

«Он не смог объяснить пограничникам <…> свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году. Как выяснилось, актер участвовал в съемках фильма «Балканский рубеж», — говорится в сообщении.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда украинская сторона не пускает граждан на свою территорию из-за будто бы имевшего место быть «нарушения правил посещения Крыма». Полуостров воссоединился с Россией в 2014 году, когда его жители не признали государственного переворота в Киеве. Крым вошел в состав страны демократическим путем в результате народного референдума, который провели в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Однако Киев по прошествии шести лет все так же безосновательно считает российский регион своей, но «временно оккупированной» территорией, и продолжает нападки на Москву.

Окружной административный суд Киева ранее отменил запрет на въезд на Украину российскому певцу Алексею Узенюку, известному под псевдонимом Элджей.