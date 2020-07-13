Михеев поддержал Квята в сопротивлении BLM-безумию

Москва, 13 июля. Движение против расизма Black Lives Matter обречено на провал. Такое мнение высказал политолог Сергей Михеев в эфире программы «Михеев. Итоги» на «Царьграде», комментируя ситуацию с травлей русского гонщика «Формулы-1» Даниила Квята, который отказался преклонять колено в поддержку BLM.

«Эта попытка с помощью беспредела и насилия, совершенного с кем-то в прошлом, оправдать другое насилие. Другое унижение, на самом деле, ведет к провалу, к тупику. Потому что это будет вызывать только противодействие», — уверен Михеев.

По словам эксперта, движение Black Lives Matter привело к тому, что в Европе и Америке стало набирать популярность правое движение белых, а это может перерасти в кровопролитие.

«В данном случае я вообще усматриваю масштабную манипуляцию. Очевидно, что по такому максимально радикальному пути черных тоже кто-то толкает, потому что есть черные, которые поумнее. Они говорят: «Это уже слишком». Но есть те, кто поглупее, потупее, побеспредельнее. И вот как раз их толкают именно в этот коридор радикализации. Специально запихивают. С другой стороны, в этот же коридор толкают белых. В результате будет конфликт», — заявил политолог.

Сергей Михеев также добавил, что такие радикально настроенные движения разрушают общество, в первую очередь это коснется США.