В ФРГ объяснили, чем обернется для США ужесточение санкций против «Северного потока — 2»

Берлин, 13 июля. Ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» может обернуться конфликтом между Конгрессом США и бундестагом. Такое мнение высказал председатель комитета по вопросам экономики и энергетики бундестага Клаус Эрнст.

«Экстерриториальное применение американских санкций подрывает трансатлантическое партнерство и наносит ущерб репутации США и американской экономики в ЕС», — заявил он.

По этой причине Эрнст советует сенаторам и членам палаты представителей парламента США воздержаться от запланированного ужесточения американских санкций против почти достроенного газопровода, по которому ФРГ сможет получать газ от России. Политик заверил, что обвинения в том, что «Северный поток — 2» приведет к зависимости Германии от России, являются необоснованными.

«Как избранные представители американского народа вы, без сомнения и по праву, оказываете сопротивление всем попыткам вмешательства во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании. Европа, в свою очередь, ожидает, что вы будете уважать решения, которые были приняты демократическим путем в рамках Европейского Союза», — объяснил политик.

Законопроект по ужесточению санкций предусматривает блокировку счетов европейских компаний, страховых фирм и даже чиновников, а также запрет на въезд в страну лиц, которые даже косвенно могут быть расценены как ответственные за достройку газопровода.