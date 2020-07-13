Китайские аналитики признали за РФ право держать в секрете военные технологии

Москва, 13 июля. Россия только выиграет, если поделится с Китаем своими технологиями в области военного ракетостроения. Такое мнение выразили аналитики китайского издание Sina.

Эксперты уверены, что России выгодно оказывать Китаю помощь в создании системы противоракетной обороны. Как отмечает автор, Россия оказывает помощь партнерам, продолжая отстаивать собственные интересы.

Москва, как отмечают аналитики, строго хранит в тайне технологии двигателей НК-32, которыми будут оснащаться обновленные стратегические бомбардировщики Ту-160 и значительно увеличат дальность полета боевой машины. Россия хочет сохранить это преимущество за собой и поэтому не намерена никому продавать уникальную технологию.

«Москве не выгодно, чтобы эти разработки попали в руки других стран. Это усилит и без того высокую конкуренцию на международном рынке военной авиации», — считают аналитики издания.

Другое дело, технологии в сфере противоракетной обороны. Помогая Китаю создать собственную систему ПРО, Москва расширяет свою стратегическую зону обороны. Кроме того, большое значение имеет и финансовый интерес России, ведь договоренности с Китаем в области противоракетной обороны пополнят ее бюджет, а значит дадут возможность продолжить вкладывать средства в развитие Вооруженных сил.

«Таким образом, сотрудничество в сфере противоракетной обороны радикально отличается от продажи авиационных разработок. Если первое способно принести пользу российской армии, то второе приведет лишь к пагубным последствиям — потере уникальных технологий», — делают вывод китайские аналитики.

Ранее китайское издание Sohu рассказало о возможных попытках США испортить отношения между Москвой и Пекином. По словам китайских экспертов, в настоящее время Россия и Китай ведут активную торговлю, а также сотрудничают в военной и политической сферах. Однако столь теплым отношениям двух государств может помешать Америка, недоброжелательно настроенная к обеим сторонам.