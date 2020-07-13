Лисовец вступился за исполнившую хит сестры Наталью Фриске

Москва, 13 июля. Стилист и телеведущий Влад Лисовец вступился за сестру Жанны Фриске Наталью, которую раскритиковали после исполнения хита покойной родственницы на свадьбе в Подмосковье. По его мнению, женщина имела право на такое выступление, поскольку является для звезды родным человеком и во многом напоминает ее.

Лисовец отметил, что сестры Фриске невероятно похожи. Он рассказал, что общался с Натальей совсем недавно — 8 июля, в день рождения певицы — и у него сложилось ощущение, будто перед ним сама артистка.

«Это невероятное сходство: манера разговаривать, внешне — они очень похожи», — признался он в интервью Nation News.

Телеведущий уверен, что набрасываться на Наталью за выступление с песней Жанны не стоило, поскольку «они родные люди».

«Жанна очень хотела, чтобы у ее сестры тоже сложилась карьера. Поэтому она, в общем-то, и была в группе «Блестящие». Она не продавец в магазине, чужой человек, который решил вдруг повторить образ посторонней женщины. Это ее родная сестра, они правда похожи. И потом, зная Жанну, все, кто общался с ней, знают, насколько она веселый человек. Я не вижу в этом никакой проблемы. Наоборот, это даже круто, что в какой-то момент для людей могут создать иллюзию того, что Жанна с нами еще», — выразил мнение стилист.

Он предположил, что именно по этой причине сегодня большой популярностью пользуются шоу двойников. А в данной ситуации близнец — родная сестра.

«Даже если она примерила ее платье — что в этом такого? Я жил еще в советские времена, и тогда, наоборот, считалось очень хорошей приметой раздавать вещи людей, ушедших в иной мир. Это считалось абсолютной нормой — носить эти вещи», — заключил Лисовец.

Ранее поклонники Жанны Фриске пришли в бешенство, узнав, что ее родственница использует ее композиции. В Сети появилось видео, на котором сестра певицы исполнила песню «Где-то летом» в качестве гостьи на свадьбе.

К критике присоединилась блогер Лена Миро. Сетевая скандалистка согласилась с фолловерами и задалась вопросом, что могла сделать при жизни исполнительница, что «после смерти на ее имени оттаптываются даже самые близкие родственники». По ее мнению, ненормально, что родные певицы пытаются «срубить баблишка» на покойной знаменитости.