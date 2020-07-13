Академик Челышев умер в Москве на 98-м году жизни

Москва, 13 июля. Знаменитый советский и российский востоковед, литературовед, культуролог и переводчик, академик РАН и ветеран Великой Отечественной войны Евгений Челышев скончался в Москве в возрасте 98 лет. Об этом сообщили в Институте востоковедения РАН.

Челышев родился 27 октября 1921 года в Москве, в 1939 году его призвали в армию. Он служил стрелком-радистом на фронтах Великой Отечественной войны, прошел Сталинград, работал переводчиком при допросах пленных, был участником Парада Победы 24 июня 1945 года.

Академик Челышев был один из самых крупных в мире специалистов по культуре и литературе Индии. Его авторству принадлежат более десятка книг, сотни научных статей. Он был создателем советской и российской школы исследования современной восточной литературы и культуры. Челышев работал не только в РАН, но на протяжении многих лет возглавлял профильную кафедру в МГИМО.