Безпалько считает, что попытка выхода Закарпатья из состава Украины вскрыла слабость Киева

Украина стала «лоскутным государством», заявил в интервью ФАН политолог Богдан Безпалько. Таким образом он ответил на сообщение СБУ о том, что группа украинцев пыталась организовать выход Закарпатья из состава страны.

«Контрразведчики СБ пресекли деятельность в Закарпатской области группы граждан, действия которых содержат признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины», — значится на сайте ведомства.

Теперь организаторам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. По данным СБУ, были выявлены факты «разработки и привлечения граждан Украины к воплощению стратегий обжалования в международных институтах результатов Трианонского мирного договора».

В рамках уголовного дела значится, что представители иностранных организаций использовали гражданина Украины для сбора подписей жителей Закарпатья в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора.

«Инициированная Службой безопасности Украины экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Организатору анкетирования следователями СБУ сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций», — добавили в СБУ.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что попытка пересмотреть результаты Трианонского мирного договора может быть первой ласточкой по развалу Украины как государственного образования.

«Но это (организаторы сбора подписей — Прим. ФАН) могут быть люди, относящиеся к венгерской общине, потому что обычно пересмотр Трианонского соглашения — это желание именно венгров. Именно Венгрия является самой пострадавшей стороной в результате Трианонского договора. В данной ситуации было бы интересно взглянуть на материалы дела, на людей, на те документы, которые у них были. Но вообще меня удивляет то, что это получило такой негативный отклик со стороны СБУ, ведь Трианонский договор относится к межвоенному периоду, и в данной ситуации это дело очень далекого прошлого», — утверждает эксперт.

По мнению Безпалько, власти Закарпатья могли спокойно вступить в дискуссию с организаторами сбора подписей, могли попробовать их убедить в том, что пересмотр договора невозможен или даже нецелесообразен, но вместо этого они пошли на радикальные меры — арест.

«Зачем же людей арестовывать? Отсутствие дискуссии, отсутствие каких-либо свободных мнений и волеизъявления отражает слабость позиции Киева в отношении Закарпатья, в отношении венгерской общины. Так что с одной стороны — это слабость позиции Украины, реальная угроза ее распаду, а с другой — ну что же это за страна, которая подвергается угрозе распада, когда кто-то собирается провести опрос или плебисцит по поводу признания или аннулирования Трианонского соглашения, которое было подписано сто лет назад? Получается, что единству Украины угрожает всего лишь пересмотр или отмена среди своих же граждан договора столетней давности. Тогда получается, что само государство Украина очень лоскутное и эфемерное», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Трианонский мирный договор был подписан 4 июня 1920 года в Большом дворце Версаля и вступил в силу 26 июля 1921 года во вновь образовавшемся в результате первой мировой войны государстве — Венгрии с одной стороны и в «союзных и объединившихся державах» с другой. Документ регулировал статус независимого венгерского государства и определял его границы в пределах линий прекращения огня, установленных в ноябре-декабре 1918 года. Именно тогда Венгрия была сформирована как государство, не имеющее выхода к морю.