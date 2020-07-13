Эксперт рассказал, как облава на российскую подлодку «Орел» окончилась для НАТО провалом

Заявлять об успешном обнаружении объекта, который даже не собирался прятаться, и преподносить это в качестве своего успеха — не слишком хорошая рекомендация для НАТО. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Облава на «Орел»

Авиация Североатлантического альянса в территориальных водах Дании обнаружила российскую подводную лодку «Орел», длина которой достигает 154 метров. Об этом сообщило командование ВВС Дании.

Российская подводная лодка «Орел» вошла в воды пролива Скагеррак и двигалась в сторону РФ. На борту этой субмарины находятся 24 крылатые противокорабельные ракеты П-700 «Гранит». При этом их достаточно, чтобы ликвидировать половину флота альянса.

Военная авиация Дании провела ряд провокационных полетов над российской лодкой.

При этом, по мнению экспертов, ее поиски стали для Дании скорее позором, чем достижением. Все потому, что лодка шла в надводном положении. По словам военных аналитиков, за то время, которое понадобилось военным, чтобы обнаружить лодку, она в одиночку могла бы уничтожить все противолодочные самолеты, которые были к ней направлены.

Провал для датских военных

Как отметил Сергей Простаков, в данной истории вызывают удивление, прежде всего, заявления датских военных. Заявлять об успешном обнаружении объекта, который даже не собирался прятаться, и преподносить это в качестве своего успеха — не слишком хорошая рекомендация для датских ВВС.

«Однако кроме данного аспекта в инциденте с российской субмариной можно при желании увидеть и проявление некоторых общих для всего НАТО тенденций. В первую очередь, это крайне низкий уровень боевой подготовки почти всех, за некоторым исключением, европейских членов Североатлантического альянса. Помимо сохраняющих свои геополитические амбиции стран, Европа утратила не только желание, но и постепенно саму возможность вести полноценные боевые действия. И Дания показала в инциденте с российской субмариной, что исключением не является», — пояснил Сергей Простаков.

Кроме того, военный эксперт заметил, что любое происшествие с участием России в НАТО неизменно стремятся сделать как можно более громким в информационном пространстве. Россия в качестве врага — это чуть ли ни единственная вещь, способная пока сплачивать страны альянса в союзе, который изнутри подвергается постепенной эрозии.

«Поэтому нужно быть готовыми к тому, что подобные истории на грани опасности и с огромной долей фарса будут повторяться. Набрать политические и репутационные очки перед американским руководством желают многие европейцы. Поэтому, несмотря на совсем не блестящее состояние своих армий, они способны и в дальнейшем создавать подобные информационные провокации, пусть даже и ценой собственного позора», — заключил Сергей Простаков.

6 мая 2020 года два стратегических бомбардировщика B-1B из Южной Дакоты провели учебное бомбометание на полигоне в Эстонии. Депутат Госдумы Юрий Швыткин посоветовал НАТО «не испытывать на прочность терпение» российских систем ПВО.