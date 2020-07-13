Turkish Airlines планирует начать полеты в Россию с 1 августа

Анкара, 13 июля. Компания Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией с 1 августа.

«После некоторого отсутствия мы возвращаемся в небо <…>. Мы рады предложить вам гибкие возможности для путешествий, так как знаем, как трудно их планировать в этот период», — говорится в заявлении перевозчика.

Компания 1 августа планирует совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа — по пять рейсов в неделю в Санкт-Петербург, с 3 августа — по три и четыре рейса в неделю соответственно в Казань и Ростов-на-Дону, с 5 августа — по три рейса в неделю в Сочи и Краснодар.

В Turkish Airlines также заявили о планах начать перелеты с 1 августа в Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Южно-Африканскую Республику и Саудовскую Аравию.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев рассказывал, что международное авиасообщение могут восстановить в августе. По крайней мере, Росавиация не планирует никаких полетов за границу до начала месяца, пока действует запрет.

Россия прекратила авиасообщение с другими странами еще 27 марта из-за пандемии коронавируса. Вспышка инфекции произошла в китайской Ухани в декабре 2019 года. Затем вирус стремительно распространился по миру.

В целом, с начала пандемии в мире выявили свыше 12 миллионов случаев COVID-19 и зафиксировали около 561 тысячи летальных исходов. На Россию приходится порядка 733 тысяч случаев COVID-19.