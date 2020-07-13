Украина отказалась менять конституцию ради особого статуса Донбасса

Киев, 13 июля. Украина отказалась менять конституцию для закрепления правового статуса отдельных районов Донецкой и Луганской области. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Сегодня».

Он указал, что в стране уже несколько лет реализовывается глубинная реформа децентрализации, в рамках которой принимаются законодательные акты, вносятся изменения в основной закон. По его словам, именно в рамках этого процесса могут рассматриваться полномочия отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«Что касается непосредственно упоминания так называемых «ОРДЛО» в конституции, для нас это неприемлемо, и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами», — сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина — независимое государство и будет принимать те законы, «которые [мы] считаем нужными».

«Мы уважаем свои международные обязательства и всегда корелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения «хотелок» каких-либо стран», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране ЛНР и ДНР объявили о своей независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются разрешить на различных международных площадках, в том числе в Минске.