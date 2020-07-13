Почти 90% отелей в Крыму забронированы на июль

Санкт-Петербург, 13 июля. Почти 90% крымских отелей забронировано на июль, однако свободные места еще можно найти в гостевых домах и палаточных городках, заявил зампредседателя Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Илья Донченко.

Таким образом, по его словам, полуостров может вместить в пик курортного сезона любое количество отдыхающих.

«У нас многое поменялось с тех пор, как Крым стал частью РФ. В Крыму теперь есть все для всестороннего развития туризма. Здесь можно найти 5-звездночные отели или санатории, бюджетные отели и гостевые дома. Можно отдохнуть с палатками. Например, на мысе Тарханкут - здесь очень красивая природа, скалы, обрывы – это место пользуется популярностью у любителей отдыха с палатками», — рассказал он в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

По словам чиновника, за последние годы в Крыму реализовано несколько инвестиционных проектов в области туризма, которые предлагают комфортные номера для проживания за небольшие деньги.

«В прошлом году открыли туристический кластер в селе Оленевка. Здесь можно снять домик за небольшие деньги, в прошлом году он стоил 350 рублей в сутки. Человек за эти деньги получает койку, холодильник, телевизор, стандартное все».

А те, кто против какого-либо соседства, могут выбирать любой из пляжей на территории республики и ставить там палатку. Сейчас открыто большинство из них, всего порядка 400.

Цены на товары и услуги, по словам Ильи Донченко, пока в Крыму выше среднероссийских. Но зато у гостей полуострова есть возможность отведать натуральных и спелых крымских фруктов, мидий и устриц, продукцию молочных и мясных ферм, пройти курс винолечения – крымским виноделам есть что предложить востребованной публике с материка.