Доклад об «оскверненной» кровати Обамы оказался фальшивкой

Досье британского разведчика Кристофера Стила, в котором в июне 2016 года кандидат в президенты США Дональд Трамп был представлен как марионетка президента России Владимира Путина, оказался банальной фальшивкой. На днях в Высоком суде Лондона закончился судебный процесс, по итогам которого компанию бывшего агента британской разведки МИ-6 Кристофера Стила обязали выплатить компенсацию акционерам российского «Альфа-банка» — Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану, которые также были упомянуты в тексте «досье Стила» в негативном ключе.

За публикацию ложных сведений об их связях с президентом России Владимиром Путиным автор злополучного фейка обязан будет заплатить каждому из пострадавших по 18 000 фунтов стерлингов. Однако суть этого судебного решения в ином — независимым судом окончательно установлено, что «досье Стила», с которого стартовала вся истерия в вопросе возможности влияния России на президентские выборы США в 2016 году, оказалось фейком, буквально высосанным из пальца.

Публикация и суть досье

10 января 2017 года, через два месяца после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, сетевое издание Buzzfeed опубликовало «секретное» досье на вновь избранного президента. Досье, автором которого оказался отставной сотрудник британской разведки МИ-6 Кристофер Стил, содержало нескольких меморандумов, первый из которых был датирован 20 июня 2016 года.

Как выяснилось, заказчиком досье выступил предвыборный штаб второго кандидата в президенты на выборах Хиллари Клинтон, которая баллотировалась от Демократической партии. Задача сбора компромата на Трампа была поставлена штабом еще в апреле 2016 года, когда адвокат Марк Элиас из команды Клинтон нанял для этой задачи компанию Perkins Coie, перепоручившую сбор досье фирме Fusion GPS, специализирующейся на черном пиаре. Fusion GPS поручила черновую работу по сбору компромата агенту МИ-6 Кристоферу Стилу, который предоставил для этого свою компанию Orbis. В итоге такого многоуровневого «предвыборного распила» компания Perkins Coie заработала 12,6 млн долларов, Fusion GPS получила 1,02 млн, а компании Стила пришлось довольствоваться лишь весьма скромной суммой в 168 тысяч долларов США.

Конечно, никакое толковое расследование за мизерную сумму в 168 тысяч долларов провести было нереально, однако Стил не растерялся. Для выполнения задачи он решил вспомнить свой период работы в Москве, который пришелся на время c 1990 по 1993 годы. Интересно, что Стил в России бывал крайне редко, а после 2009 года и вовсе не посещал нашу страну.

После публикации в прессе материал Стила получил неофициальное название «Досье золотого дождя», исходя из сути самой впечатляющей и откровенной сцены, описанной в нем. Повествуя об этом «достоверном эпизоде», Стил написал, что в 2013 году во время своего визита в Москву Дональд Трамп развлекался с проститутками в московском отеле Ritz Cartlon на кровати, на которой раньше спал президент Обама. Якобы с целью «осквернения» этой кровати (дословный перевод формулировок досье) Трамп приказал проституткам мочиться друг на друга.

Такой достаточно откровенный и неожиданный рассказ снабжался многочисленными ссылками на вымышленных свидетелей. Среди них «работник» отеля Ritz Cartlon, «горничная», которая убирала номер Трампа и «высокопоставленный сотрудник ФСБ», который якобы подтвердил Стилу, что похождения Трампа фиксировались ФСБ и послужили основой для его последующего шантажа.

Как выяснилось позднее, все три «источника» были выдуманными. Ни Стил, ни сотрудники его фирмы в период после 2013 года не посещали Россию и не получали указанные в досье сведения. На закончившемся в Лондоне суде они были вынуждены признать, что никаких, даже секретных доказательств, подтверждающих содержание досье, они предоставить не могут. Таким образом, все рассказы о «золотом дожде для Трампа» оказались лишь их болезненной фантазией, впрочем, как и все выстроенное на основе этой выдумки допущение, что Москва могла шантажировать будущего кандидата в президенты США.

Последствия публикации

Истерия, которая сопровождала публикацию «Досье Стила», пожалуй, войдет во все учебники истории как пример неудачного «трампогейта», бардака в американской политической системе и деградации американского разведывательного сообщества.

Досье сразу же стало важным фактором во внутренней американской политике: президента Трампа начали обвинять в связях с Россией и называть не иначе как «марионетка Путина». Происходило это, кстати, на фоне катастрофы со взломами почтовых серверов самой Клинтон и Демократической партии, которые произошли 14 июня 2016 года, за неделю до передачи бумаг Стила заказчикам, если считать этим моментом дату, указанную в первом меморандуме — 20 июня.

Судя по всему, Стил элементарно попал во «временную яму»: передав заказчикам выдуманный компромат на Трампа, он просто хотел отработать свои жалкие гонорары, ведь особо рисковать за мизерную сумму в 168 тысяч долларов смысла не было. Однако уже через месяц ситуация радикально поменялась. 22 июля документы утечек были полностью выложены на серверах Wikileaks, противостояние Трампа и Клинтон начало раскручиваться по нарастающей, а досье Стила было тут же пущено в ход.

Судя по всему, предвыборный штаб Клинтон просто купился на собственную провокацию, считая, что почти 14 млн долларов, потраченных в целом на «распил черного пиара» по Трампу, в результате однозначно принесли им реальные грязные факты из его прошлой биографии. Скорее всего, о гонораре Стила в тот момент мало кто задумался. Демократам надо было быстро отвечать на собственные провалы в избирательной кампании, а выдуманный «русский след» оказался единственным активом в их распоряжении. Ну, а когда о «злых русских хакерах и пропагандистах» стали вещать буквально из каждого утюга, откатывать назад ситуацию было поздно. Миф о влиянии России на президентские выборы стал буквально главным тезисом борьбы с Трампом.

Интереснее другое: после публикации досье американские спецслужбы, представляющие собой гигантскую и всемогущую часть американского государства, располагающую миллиардами долларов и десятками тысяч сотрудников, оказались полностью скомпрометированы в своих профессиональных качествах. За последовавшие три года после утечки досье Стила через Buzzfeed ни ЦРУ, ни ФБР, ни АНБ не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить того, что было изложено в материале. Иначе как желанием до конца спекулировать на теме «золотого дождя» объяснить такую вопиющую некомпетентность невозможно. Тем более, что выдержки из доклада Стила впоследствии неоднократно всплывали в других расследованиях. Например, в работе спецпрокурора Мюллера, который официально выяснял масштаб «русского воздействия» на президентские выборы в США.

Поэтому символично, что точку в «деле Стила» пришлось вынужденно ставить Высокому суду Лондона, который оказался гораздо более последователен в своих действиях и решениях. Поскольку Стил не смог никак подтвердить свои фантазии, теперь он уже официально назван лжецом. Любовно выстроенная история о «влиянии России» на американские выборы оказалась лишь бредом испуганных политиков из Демократической партии США.

Никто кровать Обамы не «осквернял», 44-й президент США может спать спокойно.