Кудрин спрогнозировал рост госдолга России до 16% от ВВП

Москва, 13 июля. Государственный долг России возрастет с 12,3% до 16% от ВВП. Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Общий объем составит 5 трлн государственных заимствований, это позволит покрыть расходы бюджета и дополнительную программу поддержки. У нас есть финансовые ресурсы, — сказал он в Совете Федерации. — Госдолг возрастет с 12,3% до 16% от ВВП, это безопасная зона. То, что Россия своевременно снизила долг — это наш серьезный козырь, мы всегда будем иметь резерв возможных заимствований».

Он добавил, что низкий уровень долговой нагрузки страны является хорошим резервом для борьбы с кризисом, который властям надо было серьезнее разыграть во время пандемии COVID-19. При этом по словам главы Счетной палаты, доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на финансовом рынке страны.

Глава ведомства также уточнил, что по устойчивости финансовой системы Россия находится на 120 месте в мире.

«Стабильность работы в финансовом секторе очень рискованная. Один из факторов нашего низкого положения — доминирование крупных государственных институтов», — сказал Кудрин.

Отметим, ранее Алексей Кудрин заявил, что российские власти должны более решительно бороться с текущим кризисом и оказывать более существенную поддержку экономике и гражданам страны. По его мнению, хорошим резервом для борьбы с кризисом является, в частности, низкий уровень долговой нагрузки России.