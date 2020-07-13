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Ученые раскрыли все опасные симптомы коронавируса

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Ученые раскрыли все опасные симптомы коронавирусаМосква, 13 июля. Американские ученые считают, что коронавирус является не только респираторным заболеванием, так как поражает организм человека за пределами дыхательных путей.

Ученые Колумбийского университета в США пришли к выводу, что коронавирус вызывает тромботические осложнения, которые приводят к возникновению проблем свертываемости крови. Кроме того, коронавирусная инфекция вызывает дисфункцию миокарда, аритмию, острое повреждение почек и желудочно-кишечные симптомы. Также установлено, что коронавирус провоцирует неврологические расстройства, поражение глаз и кожи.

По словам ученых, причиной разнообразия симптомов является проникновение коронавируса в клетки человека через рецепторы белка ACE2, который экспрессируют многие ткани вне легких. Исследователи отмечают, что инфекция наносит повреждение клеткам, что вызывает многочисленные расстройства и синдромы.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 12,8 миллиона человек. От коронавируса погибло более 568 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.

Ученые раскрыли все опасные симптомы коронавируса

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