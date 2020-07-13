Ученые раскрыли все опасные симптомы коронавируса

Москва, 13 июля. Американские ученые считают, что коронавирус является не только респираторным заболеванием, так как поражает организм человека за пределами дыхательных путей.

Ученые Колумбийского университета в США пришли к выводу, что коронавирус вызывает тромботические осложнения, которые приводят к возникновению проблем свертываемости крови. Кроме того, коронавирусная инфекция вызывает дисфункцию миокарда, аритмию, острое повреждение почек и желудочно-кишечные симптомы. Также установлено, что коронавирус провоцирует неврологические расстройства, поражение глаз и кожи.

По словам ученых, причиной разнообразия симптомов является проникновение коронавируса в клетки человека через рецепторы белка ACE2, который экспрессируют многие ткани вне легких. Исследователи отмечают, что инфекция наносит повреждение клеткам, что вызывает многочисленные расстройства и синдромы.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 12,8 миллиона человек. От коронавируса погибло более 568 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.