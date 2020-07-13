Кефирная диета: главные правила соблюдения, меню на семь дней

Диета на кефире признана одной из самой эффективных. Если строго следовать выбранному режиму питания, за короткий промежуток времени можно сбросить до 10 кг лишнего веса. Придерживаться моноварианта без вреда для здоровья можно не более двух-трех дней. Полная версия диеты подразумевает расширенное меню на семь дней с включением в рацион некоторых овощей и фруктов.

Кефирная диета пользуется большой популярностью среди женщин, следящих за своей фигурой. Секрет ее успеха — в доступности ингредиентов, низкой стоимости продуктов и возможности быстро достичь результата. Для наилучшего эффекта необходимо использовать свежий кефир (не более трех суток с момента производства) жирностью 1%. За сутки можно выпить до 1,5 литра в сочетании с небольшим количеством белков и углеводов, также разрешен несладкий чай. Чтобы избежать приступов голода и, как следствие, срывов, необходимо питаться дробно (не менее пяти приемов пищи).

Меню на неделю

Строгость диеты немного нивелируется ежедневным включением в рацион новых продуктов. Помимо кефира, который будет составлять основу питания, желающим похудеть предлагается съедать немного овощей, фруктов или мяса. Указанное количество следует разделить на пять-шесть приемов.

Понедельник:

— три картофелины в мундире без добавления соли.

Вторник:

— 300 г творога с чайной ложкой меда.

Среда:

— апельсин, яблоко или грейпфрут, груша.

Четверг:

— несладкий кофе;

— 300 г вареного куриного филе.

Пятница:

— апельсин, яблоко кислых сортов, киви, горсточка ягод.

Суббота:

— 200 г белой рыбы (вареной или приготовленной на пару).

Воскресенье:

— только кефир.

Как выходить из кефирной диеты

Кефирная диета столь же коварна, сколько эффективна. Неправильный выход из нее приведет к тому, что потерянные килограммы в скором времени вернутся, «прихватив с собой» еще пару-тройку лишних, и все старания пойдут насмарку.

Даже если через неделю ограничений на весах появились, наконец, заветные цифры, не стоит праздновать это событие бурным застольем. Привычные порции придется значительно сократить и хотя бы на первых порах ограничить употребление жирного, соленого, сладкого. Разумеется, никакой выпечки и алкоголя! Обязательно начинайте свой день со стакана чистой воды без газа, чтобы запустить пищеварительный процесс. Особо ощутимый результат полезные привычки дадут в сочетании с занятиями спортом. Начать можно с часовой прогулки на свежем воздухе перед сном.

Противопоказания и недостатки

Обещанные результаты, безусловно, впечатляют, а фотографии похудевших вдохновляют на подвиги. Кому бы не хотелось всего за неделю избавиться от ненавистного лишнего веса? Однако, как и любая строгая диета, похудение на кефире разрешено далеко не всем. В списке противопоказаний — беременность и кормление грудью, сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек, желудка и кишечника.

Помимо прочего, выдержать неделю практически на одном кефире достаточно сложно, а срывы чреваты бесконтрольным набором килограммов. Суровые ограничения в питании оказывают нагрузку на нервную систему и приводят к стрессам и даже депрессиям. Выбирая столь тернистый путь к стройности, нужно помнить, что основная масса сброшенного окажется вовсе не жировыми отложениями, а водой, задержавшейся в организме.

Врачи крайне отрицательно относятся к любым строгим диетам. Единственный способ похудеть безопасно и эффективно — научиться питаться правильно не от случая к случаю, а на протяжении всей жизни. Рацион, богатый клетчаткой и белком, и умеренные физические нагрузки обязательно приведут к желаемому результату. Впрочем, кефирная диета может стать хорошим стартом в новую жизнь.