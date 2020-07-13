Зеленский первым поздравил Дуду с победой на выборах

Киев, 13 июля. Президент Украины Владимир Зеленский успел первым из глав государств поздравить польского лидера Анджея Дуду с победой во втором туре выборов. Обращение он опубликовал в своем аккаунте сети микроблогов Twitter.

Второй тур президентских выборов в Польше прошел 12 июля. Как сообщил в понедельник глава польской государственной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк, по итогам обработки 99,97% бюллетеней действующий глава государства набирал 51,21% голосов, в то время как его соперник по второму туру Рафал Тшасковский — 48,79% голосов избирателей.

«Искренне поздравляю президента Анджея Дуду с победой на выборах!» — написал по этому поводу Зеленский спустя час после сообщения Марчиняка.

Президент добавил, что желает Польше оставаться успешной и процветающей страной под руководством Дуды, и пригласил польского коллегу на Украину, чтобы укрепить плодотворное двустороннее сотрудничество.

«Приглашаю вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества», — написал Зеленский, подчеркнув, что в союзе друг с другом Украина и Польша станут сильнее.

Щиро вітаю пана Президента @AndrzejDuda з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші! pic.twitter.com/L1SRH5LazA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2020

Напомним, президенты Украины и Польши лично виделись лишь один раз в январе 2020 года во время двухдневного визита Зеленского в Варшаву на торжества, посвященные 75-летию освобождения концлагеря Освенцим.

Тот визит Зеленского в Польшу запомнился его выступлением, в ходе которого президент Украины назвал СССР «одним из виновников» начала Второй мировой войны. Также Зеленский и Дуда нашли общий язык в обсуждениях проблематики Донбасса и России. Лидеры согласились друг с другом в том, что санкции являются лучшим мирным способом заставить какую-либо страну подчиняться международному праву.