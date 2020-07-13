Переделавшая себя под Барби девушка осталась без работы из-за «сводящей с ума красоты»

Москва, 13 июля. Жительница Будапешта Барбара Луна Сипос рассказала, что ей пришлось уволиться с работы из-за реакции мужчин на ее внешность. Девушка перенесла несколько пластических операций, которые обошлись ей в 135 тысяч фунтов (более 12 миллионов рублей).

По ее словам, она работала администратором, но после изменения внешности ей пришлось уволиться. Как считает жительница Будапешта, ее красота и харизма «сводили мужчин с ума». По данным Daily Mail, Сипос объяснила, что с детства мечтала быть похожей на куклу Барби. Первую пластическую операцию ей сделали в 17 лет. Всего Сипос перенесла 10 хирургических вмешательств.

За это время размер ее груди увеличился со второго до пятого. Девушка сделала себе коррекцию подбородка, а также носа. Хирурги приподняли ей брови и губы. Оплатил операции бывший муж Барбары, который, по ее словам, разделял стремление быть похожей на куклу. Сипос подчеркнула, что следующие операции будут на удаление ребер, а также третью ринопластику.

Ранее жительница Болгарии Андреа Иванова, которую можно назвать девушкой с самыми большими губами, недавно перенесла 20-ю операцию. На своей странице в Instagram она рассказала, как чувствует себя после такого количества инъекций. Еще в 2019 году Иванова заявила, что хочет превратить себя в живое воплощение куклы Барби. Уже к сентябрю прошлого года 22-летняя девушка сделала 17 инъекций, однако на этом не остановилась.

Жительница Болгарии призналась, что не жалеет денег на увеличение губ. По словам девушки, она побывала почти во всех клиниках Софии и испробовала на себе практически все виды наполнителей для губ.