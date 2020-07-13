Бредихин уличил Украину в желании разместить силы НАТО в Одессе и Мариуполе

Украина хочет добиться размещения ВМС стран НАТО в Одессе и Мариуполе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Вызов в Раду

В Верховную раду хотят вызвать министра обороны Украины Андрея Тарана из-за учений «Кавказ-2020». С таким заявлением выступила заместитель главы парламента Украины Елена Кондратюк.

«Я предлагаю на этой неделе заслушать министра обороны Украины Андрея Тарана. Первое, что сегодня беспокоит общество, откровенно говоря, даже пугает — это вал информации по поводу накапливания Россией военной мощи возле наших границ якобы для проведения учений «Кавказ-2020». Множество СМИ обговаривает вопрос про будто бы пробивание сухопутного коридора в Крым, много информации про намерения захватить часть Херсонской области», — заявила Елена Кондратюк.

Нужен предлог

Как отметил Антон Бредихин, Верховная рада неправильно поставила вопрос министру обороны страны.

«Нужно было спрашивать не о «вторжении» России, а целой коалиции из шести стран — членов ОДКБ и ШОС, которые будут участвовать в учениях «Кавказ-2020». А это уже акт «международной коалиционной агрессии». Почему до сих пор не направлено письмо в ООН? Наверное, потому что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно добиться размещения военно-морских сил стран НАТО в черноморской акватории и возведения баз НАТО в Очакове, Мариуполе, Николаеве, Херсоне, Одессе и других местах Украины», — пояснил Антон Бредихин.

По его мнению, Украине просто нужен сильный предлог, чтобы передача стратегически важных территорий страны под контроль американцев и европейцев прошла без возмущения населения. «Российская агрессия» очень хорошо для этого подходит.

Кроме того, он считает, что на этом фоне продолжатся обстрелы Донбасса. США и Европа хотят создать на Украине крупную военную группировку, подобную той, что находится в Косово.

«Цель — установление фактора нестабильности на юге России», — заключил Бредихин.

Политолог Юрий Якорь считает, что желание части депутатов Верховной Рады поговорить с украинским министром обороны о российских учениях — вполне прогнозируемая вещь. На Украине парламентско-президентская форма правления, и парламент имеет значительный вес в управлении страны.

«Потому министров там вызывают на ковер часто. Также в современной украинской ситуации крайне выгодно продолжать искать угрозы со стороны России и ждать диверсий, учитывая, как некоторые украинские деятели планировали перекрыть поставку воды уже в Крым. Понятно, что ничего подобного российские вооруженные силы делать не планируют. Но всегда удобно иметь врага, которого можно обвинить в любой пакости. В истории Украины такую роль уже который век играет Россия. Нашей же стране тут остается только смириться и следить за сохранностью своего кошелька и экономики», — заключил Юрий Якорь.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.