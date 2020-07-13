Названы интересные факты о людях с зелеными глазами

Москва, 13 июля. Самым редким цветом глаз является зеленый. Только у двух процентов населения Земли зеленые глаза.

Известный факт, что зеленоглазыми не рождаются, а становится. За окраску радужной оболочки отвечает пигмент меланин. У зеленоглазых людей такого пигмента мало.

Дети рождаются с голубыми или серыми глазами, а позднее они приобретают постоянный оттенок. Этот процесс может длиться до года, пишет Planet Today.

Другой интересный факт — «зеленые глаза» являются смесью светло-коричневых и желтых пятен на радужке. Благодаря освещению мы воспринимаем этот оттенок как зеленый.

Ученые напоминают, что женщины с зелеными глазами встречаются чаще, чем мужчины. Этот феномен пока не объяснили, но специалисты связывают его с генетикой.

Ранее сообщалось, что индийские ученые признали молоко тараканов очень полезным и питательным продуктом.