Дочь Пригожина от первого брака откровенно рассказала об отношениях с отцом

Москва, 13 июля. Дочь известного продюсера Иосифа Пригожина Даная откровенно рассказала о своих отношениях с отцом. По ее словам, она ладит с родителем, но кто-то пытается их рассорить.

Девушка в соцсетях заявила, что если выйдет замуж, то возьмет фамилию мужа. Доброжелатели увидели намек, что дочь звезды хочет разорвать все, что связывает ее с отцом.

Раздраженная слухами Пригожина честно ответила, что отношения с отцом у нее прекрасные. Однако постоянное перевирание ее слов, как считает девушка, дает ей повод задуматься над тем, что кто-то намеренно «пытается поссорить с папой и раздуть скандал на ровном месте».

«Хватит распускать слухи о ссоре с моим отцом на пустом месте! У нас давно все хорошо! <…> Не надо переворачивать мои слова, — сказала 23-летняя дочь Пригожина в интервью изданию «СтарХит». — Я люблю папу, он самый близкий человек для меня. Не позволю пиарится на нем».

Даная —дочь Пригожина от первого брака с Еленой Соколовой. У артиста также от этой женщины родился сын Дмитрий. Несмотря на развод родителей, Даная поддерживает теплые отношения с отцом и его новой женой, певицей Валерией.