Эксперты считают, что украинские власти избрали наихудший сценарий для Донбасса

В ближайшие дни в Москве ждут официального ответа президента Украины Владимира Зеленского на простой вопрос — выходит Киев из Минских соглашений или нет? От того, как он ответит на него, напрямую зависит судьба его страны. В Берлине и Париже, кажется, уже окончательно поняли, что единственным «маневром» Киева в рамках «нормандского формата» остается бессмысленное затягивание времени. Россия же, по мнению экспертов, при любом раскладе останется в выигрыше, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

Нынешнее положение Киева сегодня до боли напоминает положение неудачливого шулера, который при игре в покер сильно повысил ставки, и в этот момент из его карманов посыпались левые карты. Впрочем, стоит отдать должное украинским политикам — они до последнего делали вид, что реально хотят двигаться к миру. С момента, как президент Зеленский, глядя в глаза коллегам из России, ФРГ и Франции, клятвенно пообещал на саммите в Париже выполнить политическую часть Минских соглашений, прошло восемь месяцев.

Все это время сам Зеленский, а также главы МИД и профильные «министры по урегулированию» честно пытались выдвигать какие-то инициативы (вроде «Платформы примирения» или Консультативного совета) — и все они яростно отвергались украинской «партией войны». Официально она представлена лишь фракцией «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко в украинской Раде. Но на более глубинном уровне противники любого примирения с Донбассом десятками сидят на всех этажах украинской власти.

У президента Владимира Зеленского (который, по слухам, поначалу действительно планировал реализовывать «Минск») не хватило ни опыта, ни воли, ни кадров для того, чтобы переломить «инерцию Порошенко» и начать реально двигаться к миру. К июлю-2020 стало предельно ясно — все, на что способны украинские власти, это уверять, что «минский процесс идет», и громко заявлять о «грядущем нормандском саммите с Путиным». А также на чем свет стоит ругать сами Минские соглашения, ни один пункт которых они оказались не в силах выполнить. Все это выглядит откровенно жалко.

Особый колорит в эту кампанию внесла статья украинского вице-премьера, замглавы делегации в ТКГ в Минске Алексея Резникова, опубликованная на сайте американского центра Atlantic Council. Резников заявил — мол, «за годы войны в Донбассе стало ясно, что Минские соглашения не позволяют разрешить конфликт. А также «больше не отражают реалий на востоке Украины».

Резников также дал понять, что нет смысла обсуждать «особый статус» для неконтролируемых Киевом территорий на востоке Украины. И вообще — этот вопрос «был введен в мирный процесс под принуждением». Он призвал Запад по-новому посмотреть на ситуацию в целом:

«Это означает пересмотр Минского процесса, адаптацию рамок нынешнего диалога к геополитическим реалиям. Сейчас не время догматически цепляться за нынешние договоренности. Нужны творческие подходы для предотвращения дальнейшей европейской дестабилизации».

При этом Резников подчеркнул — Украина предлагает «ревизию» договоренностей «Минска-2», а не отказ от них. По сути, это означает следующее — американские эксперты (стоящие за не слишком компетентным Резниковым) предлагают Берлину и Парижу согласиться с тем, что «Минск-2» — не догма». И попытаться склонить Москву к «маленьким уступкам» — вроде заблаговременной передачи Киеву контроля над границей, роспуска армий ЛНР и ДНР, проведения местных выборов по законам Украины. Проще говоря — к «сдаче» Донбасса.

В России предсказуемо жестко отреагировали на «творческие подходы» Резникова. Точнее — дипломатично послали подальше. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сухо заявил:

«Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено (или не будет опровергнуто) премьером или президентом Украины, то это означает выход Украины из Минских соглашений. А следовательно — и из «минского и нормандского форматов» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе».

Его поддержал глава МИД Сергей Лавров — он сообщил, что все договоренности, которые были заключены с украинцами на недавней встрече в Берлине, представители Киева опровергли сразу после возвращения на родину. То есть с этими людьми бессмысленно о чем-либо договариваться — это просто «петрушки», нанятые для того, чтобы говорить некие «правильные» слова и тянуть время.

Судя по поведению дипломатов РФ, понятно, что больше Украине не дадут валять дурака и морочить голову партнерам. Отныне любое обещание киевских властей будет натыкаться на требование немедленно показать проекты документов, предпринять шаги и так далее. А поскольку украинские политики реально не способны ничего предпринять, то они начнут попадать во все более глупое положение. С другой стороны — объявить о выходе из «минского процесса» они тоже не могут. Ведь в этом случае европейцы начнут снимать с России санкции, а Киев быстро превратится в совершенно бесполезного игрока.

При этом Украина, кажется, сама стремится «обнулить» свои шансы на переговорах. Тот же Алексей Резников выступил за то, чтобы в «минском и нормандском форматах» участвовали Соединенные Штаты и Британия. Если даже допустить, что эти страны кто-то согласится принять в оба формата, то возникнет вопрос — о чем тогда говорить с Украиной, если можно напрямую «решать вопросы» с ее хозяевами?

Оценивая адекватность нынешних Минских соглашений современным реалиям, киевский политолог-международник Владимир Воля сообщил — в документе изначально была заложена «конструкционная ошибка».

«Исполнение положения об особом статусе Донбасса оказалось невозможно по причине того, что в нынешней Раде в принципе невозможно набрать конституционное большинство (более 300 голосов. — Прим. ФАН) по этому вопросу. Как показали выборы-2019, и в самом украинском обществе сегодня недостаточно граждан, готовых согласиться на особый статус для Донбасса, — считает Воля. — Крайне болезненным для Украины оказался и вопрос проведения в ЛДНР выборов до того, как Россией будет передан контроль над границей. В целом, сам текст «Минска-2» является вопиющим примером некомпетентности Петра Порошенко и его команды. Впрочем, не слишком компетентен и вице-премьер Резников, который считает, что «сроки действия Минских соглашений истекли» — это, конечно, полная чушь».

По поводу выхода Украины из Минских соглашений Владимир Воля сообщил — это вполне реально, для его оформления президенту достаточно заявить, что Киев прекращает консультации в «нормандском формате». Тем не менее на деле из этого переговорного формата не хочет выходить ни одна из сторон.

«Мне кажется, мы видим очевидное «замораживание» конфликта, которое началось еще в 2018-м. Какое-то время все держалось на «миротворческом энтузиазме» Зеленского, а также на обещаниях Ермака «разрулить» конфликт. Сегодня и тот и другой ресурс иссякли. Сейчас нет никаких новых предложений и даже намеков на шаги, способные вывести переговоры из тупика. Разногласия в вопросах особого статуса Донбасса, порядка проведения выборов и передачи контроля над границей превратились в Гордиев узел, который пока не представляется возможным разрубить», — считает Воля.

Политический аналитик Алексей Калиниченко уверен — разрешение конфликта в Донбассе отложено на среднесрочную перспективу. Оно во многом будет зависеть от геополитических раскладов как в Европе, так и в Евроатлантическом пространстве.

«Угрожая выходом из Минских соглашений, украинские политики пытаются разыграть «последний аргумент» для того, чтобы Россия слегка смягчила свою позицию. При этом не стоит забывать: и сам Зеленский, и его команда — абсолютно несамостоятельные зависимые люди, они действуют по «указке» со стороны Запада, — напомнил Калиниченко. — На мой взгляд, сейчас Украина «поставлена на геополитическую паузу» — по причине того, что курирующей ее Америке сейчас явно не до нее. К тому же, Украина в последние год-полтора начала удивительно быстро деградировать как государство, поэтому с ней решено подождать».

По-другому объяснить нынешний отказ Киева от любых подвижек в плане урегулирования в Донбассе невозможно, считает эксперт.

«Подавляющая часть украинцев желает скорейшего установления мира. При этом люди свыклись с мыслью, что это внутренний конфликт Украины. А противоречия между Москвой и Вашингтоном по поводу Украины сегодня максимально сглажены. То есть все условия для урегулирования вроде бы есть. Но продвижения в переговорах не видно, — констатировал Калиниченко. — Разговоры наших властей о пересмотре Минска выглядят странно, ведь никто из них за последний год не предложил никакой разумной альтернативы соглашениям. У них нет никакого «плана Б». «Команда Зе» действует по инструкциям Запада, и во многом поэтому переговоры «зависли на паузе».

По мнению экспертов, в обозримом будущем Украина не выйдет из Минских соглашений. А новый импульс переговорам могут придать не ранее, чем в декабре-2020, когда завершится президентская кампания в Соединенных Штатах. Причем по благоприятному сценарию ситуация может пойти только в случае, если у власти останется Дональд Трамп.

«Кроме того, своими заявлениями о «выходе из «Минска» наши власти показывают собственную несостоятельность как политиков. Они не способны справиться с конфликтом, который происходит на территории их собственной страны и который они клятвенно обещали завершить. Все это может привести к ситуации, когда партнеры по «нормандскому формату» просто перестанут с нами разговаривать. Они могут перевести формат урегулирования в парламентское измерение — когда по инициативе Виктора Медведчука договариваться между собой будут представители парламентов четырех стран. На мой взгляд, это способно дать весьма неожиданные результаты и для процесса урегулирования, и для геополитических изменений в Восточной Европе», — заключил Калиниченко.

Украинский публицист и политолог Юрий Ткачев был более категоричен.