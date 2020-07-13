Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Москва, 13 июля. Советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене. Об этом журналистам сообщил его адвокат Евгений Смирнов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, в мае этого года Сафронов стал советником главы Роскосмоса, до этого он работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях». Писал о ВПК, освещал работу Минобороны.

7 июля его задержали оперативники ФСБ по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Чехии. По версии следователей, журналист был завербован еще в 2012 году, а в 2017 году передал в Чехию секретную информацию о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока. По решению суда Сафронов арестовал его до 6 сентября. Свою вину он не признает.