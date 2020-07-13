Шура раскрыл секрет похудения на 28 кг

Санкт-Петербург, 13 июля. Самый эпатажный певец 90-х Шура рассказал о том, как ему удалось похудеть на 28 кг во время самоизоляции.

Исполнитель хита «Твори добро» появился в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он заявил, что к жизни относится с позитивом.

«Улыбка — это мое все. С утра я включаю телевизор, смотрю вашу программу. Когда все улыбаются, хочется жить сразу. Вот я заряжаюсь от телевизора: с ним засыпаю и просыпаюсь», — рассказал Шура.

Во время карантина Шура не скучал, он проводил время у друзей на даче. Там певец возился с детьми, а потом музицировал. Он подготовил новый репертуар. Шура пошутил, что, скорее, приклеит себе парик «карешечку», чем изменит направление в своей музыке.

Во время самоизоляции певец старался ограничивать себя в еде. Он перенес операцию на желудке, после чего придерживался здорового питания.

«Холодильник и рот надо закрывать», — объяснил секрет похудения Шура.

Музыкант признался, что не хочет «трясти телесами», профессия всегда мотивирует артистов худеть. Звезды должны «выглядеть достойно», резюмировал он.