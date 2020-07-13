Лена Миро предложила сестре Фриске «продавать ночь любви» с копией певицы

Москва, 13 июля. Блогер Лена Миро осудила сестру Жанны Фриске Наталью, которая спела хит исполнительницы на одной из свадеб в Москве.

На просторах Интернета появилось видео выступления младшей сестры Фриске. Женщина в платье, как у сестры, поет песню «Где-то летом». Многие поклонники покойной певицы с недоумением смотрели на звезду и раскритиковали ее за такое поведение.

Сетевая скандалистка согласилась с фолловерами и задалась вопросом, что сделала при жизни Фриске, что «после смерти на ее имени оттаптываются даже самые близкие родственники». По ее мнению, ненормально, что родные певицы пытаются «срубить баблишка» на покойной знаменитости.

«Была сестра. Умерла. Женщина Наталья не придумала ничего лучше, чем скосплеить сестру и завалиться на свадьбу в таком виде и спеть, — пишет Миро в своем блоге. — Может, еще дальше пойти — переодевшись в Жанну, продавать ночь любви с копией покойной сестры?!»

Она убеждена, что многие извращены «заплатили бы за секс с покойницей», поскольку Фриске была сексуальной фантазией «многих задротов 20 лет назад».