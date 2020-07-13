Медики объяснили, почему у молодежи снижается интерес к сексу

Москва, 13 июля. Сексолог, президент профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук рассказал, что из-за широкого распространения порнографии в Интернете у молодежи 18-24 лет произошло снижение сексуальной активности. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«В какой-то степени это последствия сексуальной революции. <...> Происходит девальвация сексуальных отношений. Часть молодых людей живет в режиме самоудовлетворения, другая часть, пресытившись порнографией, истощает свои дофаминовые рецепторы и теряет интерес к интимным отношениям вообще», — объяснил Кульгавчук.

По словам сексолога, из-за того, что молодые люди часто сидят в социальных сетях, они теряют интерес к живому общению, а затем и к сексу.

«Снижение эмоционального, ментального и интеллектуального влечения сводит на нет и интимные отношения», — отметил специалист.

Влияет на сексуальные отношения и домашняя обстановка. По словам Евгения Кульгавчука, если ребенок рос в неполной семье или не видел положительного примера со стороны родителей, то это может сказаться на его поведении с противоположным полом.

Также эксперт отметил, что в последнее время молодым людям все сложнее зачать ребенка. Это связано с ухудшающейся экологией, плохим здоровьем и отсутствием правильного понимания института семьи.