Российская вакцина от коронавируса может поступить в оборот в августе

Москва, 13 июля. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи надеется, что вакцина от коронавируса нового типа поступит в гражданский оборот 14-15 августа. Об этом сообщил его директор Александр Гинцбург.

«Ну вот где-то числа к 14–15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать», — сказал директор центра.

Он объяснил, что к середине августа полностью закончат вторую фазу испытаний. Гражданский оборот, по его словам, будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой.

Гинцбург уточнил, что параллельно с процессом использования препарата в гражданском обороте будет вестись наблюдение. Минздрав РФ отзовет разрешение, если у людей появятся побочные эффекты.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце прошлого года. За довольно короткий срок инфекция охватила почти все страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

В целом, с начала пандемии в мире выявили свыше 12 миллионов случаев COVID-19 и зафиксировали около 561 тысячи летальных исходов. На Россию приходится порядка 733 тысяч случаев COVID-19.

Сеченовский университет уже успешно завершил испытания на добровольцах первого в мире препарата от COVID-19.