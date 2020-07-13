Делягин объяснил, почему россияне поддерживают повышение НДФЛ

Люди воспринимают повышение НДФЛ как шаг к введению прогрессивной шкалы подоходного налога, считает экономист, теле- и радиоведущий Михаил Делягин.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что россияне одобрили повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей с высокими заработками. Об этом свидетельствуют данные проведенного опроса, опубликованные на сайте организации.

Так, 63% респондентов заявили, что поддерживают повышение ставки НДФЛ для людей с годовым доходом в пять миллионов рублей и выше. Среди хорошо информированных россиян доля сторонников повышения — 79%. Причинами одобрения опрашиваемые называли тезисы о том, что богатые должны платить больше (30% респондентов), средства пойдут на помощь детям (19%) и о справедливости решения (14%).

В то же время известный российский экономист, публицист, ведущий теле- и радиопрограмм, Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что поддержка повышения НДФЛ среди жителей страны связана с тем, что самих опрошенных это не коснется.

«Пять миллионов рублей в год — это условно 400 тысяч рублей в месяц, и какая часть населения у нас имеет такие доходы? Если процента три или пять — это уже хорошо, но не больше. Во-вторых, это незначительное повышение, то есть 13-15%, и честно скажу, я в эту категорию попадаю, но я не почувствую этого. Мне, конечно, будет очень обидно, но ничего страшного, как-нибудь переживу», — говорит экономист.

Однако самая главная причина поддержки повышения НДФЛ для богатых — уверенность в том, что «это шаг к введению нормальной, прогрессивной шкалы подоходного налога, снятию абсурдного налогообложения с бедных».

«Некоторые люди воспринимают это повышение как шанс на разумное налогообложение. Но, на мой взгляд, это необоснованно, потому что, если бы государство хотело бы сделать что-то разумное, оно бы это сделало. Но люди понимают это так, что Владимир Путин сделал первый шаг к прогрессивной шкале и, наверное, потом будут сделаны следующие шаги. Вот в этой надежде, которая, скорее всего, будет обманута, есть причина поддержки населения. Я разговаривал со многими людьми и утверждаю — по официальной версии 60 млрд рублей, которые будут собраны, пойдут на лечение больных детей. Удивительно, но первая реакция у абсолютного большинства — а что им мешало до этого давать деньги больным детям? Люди грамотные или нет, образованные или необразованные, неважно, первая реакция — если они (власти — Прим. ФАН) действительно хотят лечить больных детей, что им до этого мешало? Все понимают, что денег у федерального бюджета сколько угодно, что он ими захлебывается и не знает, куда девать», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в конце января президент России Владимир Путин рассказал о будущем повышении ставки НДФЛ для состоятельных граждан. По его словам, изменения должны вступить в силу с 2021 года. Ставка будет повышена до 15% на все доходы, превышающие пять миллионов рублей в год. Собранные средства будут направлены на финансирование лечения тяжелобольных детей.