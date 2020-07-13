Амстердам, 13 июля. Журналисты нидерландской платформы Bonanza Media считают, что разбившийся летом 2014 года над Донбассом малазийский Boeing был либо сбит украинскими военными, либо истребитель ВСУ «прикрылся» им от выпущенной ракеты «Бук».

Две версии того, что в крушении рейса МН17 виновна украинская сторона, в понедельник, 13 июля, опубликовало издание Bonanza Media, журналисты которого ссылаются на предоставленную прокуратурой Нидерландов запись разговора двух подозреваемых — Игоря Гиркина и Сергея Дубинского.

На записи слышно, как подозреваемые, обсуждая сбитый гражданский борт, говорят, что пассажирский лайнер был сбит украинским истребителем, после чего по нему (истребителю) с территории подконтрольной ополченцам был совершен выстрел ракетой класса «земля — воздух». В частности, в разговоре идет речь о том, что «сушка» нанесла удар по Boeing, а «наши» ударили по «сушке».

Запись этого разговора была представлена голландской стороной в качестве доказательства того, что ополченцы ракетой «Бук» якобы сбили малазийский гражданский борт. Однако Нидерланды упустили из виду саму суть беседы и не проверили озвученные в ней факты. Официальная версия украинских властей и сейчас заключается в том, что по Boeing была выпущена российская ракета ЗРК «Бук».

Голландские журналисты считают, что есть и другая версия произошедшего, по которой украинский военный самолет намеренно использовал гражданский борт в качестве щита и прятался за ним от ракеты «Бук», которая в итоге случайно задела лайнер. При этом издание сообщает, что во время обсуждения этой версии в суде ожидается выступление анонимного свидетеля с кодовым именем G9081.

Напомним, пассажирский самолет Boeing-777 «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. К моменту катастрофы на юго-востоке Украины уже несколько месяцев продолжался активный военный конфликт, в ходе которого ВСУ применяли против гражданского населения Луганской и Донецкой областей тяжелое вооружение и военную авиацию. При этом украинские власти не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий для полетов гражданской авиации. Тем не менее Киев поспешил бездоказательно обвинить в гибели малазийского «Боинга» ополченцев, якобы использовавших российский зенитно-ракетный комплекс «Бук».