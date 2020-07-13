Дубовицкая откровенно рассказала об отношениях с Винокуром и Петросяном

Москва, 13 июля. Телеведущая Регина Дубовицкая рассказала журналисту Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» о своих отношениях с юмористами Владимиром Винокуром и Евгением Петросяном.

Дубовицкая призналась, что «особой дружбы» с Петросяном у нее не было. Зато она прекрасно ладила с Михаилом Евдокимовым, Кларой Новиковой, Михаилом Задорным и Владимиром Винокуром. Она с сожалением отметила, что многие ее друзья уже ушли из жизни, и от этого ей плохо.

«Я, если честно, со всеми ссорюсь. Но всегда мирюсь», — сказала Дубовицкая.

Знаменитость также прокомментировала слухи о романе с 72-летним юмористом. Винокура и Дубовицкую частенько женили то коллеги, то журналисты. Звезда констатировала, что амурных дел с народным артистом у нее не было.

«Однажды в Туле журналист берет у меня интервью и говорит: «Почему ваш муж так часто меняет прически?» Он, как я потом поняла, имел в виду как раз Винокура. Почему нас женили? Потому что он на радио во всех моих программах участвовал. Он для меня как талисман», — добавила ведущая программы «Аншлаг».

Дубовицкая добавила, что знакомство широкой публики с Винокуром произошло благодаря ей. По ее словам, она, увидев выступление комика, решила взять его в «Аншлаг».