Анохина рассказала о скандальных подробностях ссоры с Барановской

Москва, 13 июля. Бывшая жена Гуфа Айза Анохина заявила, что у нее произошла ссора с телеведущей Первого канала Юлией Барановской на деловой встрече. Об этом она сообщила в шоу «Осторожно, Собчак!».

Как рассказала певица и блогер, ссора произошла из-за разных взглядов на жизнь. Две звезды должны были стать ведущими YouTube-шоу, однако в ходе переговоров стало ясно, что они не смогут работать вместе.

При этом Анохина пожаловалась, что Барановская вела себя очень резко. Она уточнила, что Барановская не соглашалась с точкой зрения своей потенциальной соведущей. В итоге Юлия предложила бывшей супруге Гуфа эмигрировать из страны на Бали.

Ранее известная радио- и телеведущая Юлия Барановская расплакалась на съемках шоу «Модный приговор» из-за трогательного поздравления с 35-летием. День рождения звезда отпраздновала 3 июня. День она провела на работе, на Первом канале. В настоящее время съемки проходят в обычном режиме, но с соблюдением всех мер безопасности. Рабочая группа носит маски и перчатки, всем проверяют температуру.

Сотрудники передачи не смогли оставить именинницу без внимания и в конце съемок выпуска подарили ей цветы, торт со свечами и осыпали пожеланиями. Поздравлявшие теплыми словами довели Барановскую до слез.

К поздравлениям присоединились и подписчики телеведущей, которые пожелали ей любви, восхищения со стороны мужчин, здоровья и благополучия.

Отметим, что Барановская активно делится с подписчиками подробностями личной жизни, публикует фото и видео. Но недавно поведение одного из интернет-пользователей ее раздосадовало. Телеведущая решила пообщаться с фанатами, ответить на их вопросы, один из которых касался уровня ее заработной платы. Барановская вспылила и отчитала автора обращения.