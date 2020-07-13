Отдых в Сочи с детьми 2020: где остановиться и что посмотреть?

Сочи — излюбленное место отдыха для родителей с детьми всех возрастов. Огромный выбор развлечений, современные отели международного уровня, колоритная кухня и фантастическая природа сделают пребывание на курорте незабываемым.

Когда лучше ехать?

Курортный сезон на самом знаменитом курорте Краснодарского края начинается в мае и заканчивается в октябре, но для совсем юных путешественников идеальным считается период с июля по сентябрь. В это время осадков практически нет, а море прогревается до максимальных значений и не штормит. Бархатный сезон приходит с первым месяцем осени, радуя малышей и взрослых мягким теплом. Педиатры настоятельно рекомендуют выбирать именно сентябрь для поездок на побережье с детьми. Дополнительный бонус — с началом учебного года отдыхающих на пляже заметно поубавится.

Какой район Сочи выбрать для отдыха с детьми

Любопытный факт: город-курорт Сочи расположился на 3,5 тысячи квадратных километров, что превосходит по площади Люксембург. Как говорится, есть где разгуляться. Тем, кто собирается отдохнуть с детьми, стоит особенно внимательно отнестись к выбору места пребывания, исходя из возраста и предпочтений ребенка.

Любители спокойного отдыха часто отдают предпочтение Лазаревскому району. Семьям с малышами понравится отсутствие шумных толп и чистое море с пологим входом в воду. Дополнительное преимущество — большой аквапарк.

Еще один тихий уголок — Хостинский район. Туристов здесь даже меньше, чем в Лазаревском, а цены на жилье и питание радуют своей демократичностью.

За развлечениями и тусовками лучше отправляться в Центральный и Адлерский районы. Там располагается огромное количество пешеходных зон, оборудованные пляжи, кафе и рестораны, морской порт и отели, многие из которых работают по системе «всё включено». Экскурсионные бюро наперебой предлагают конные прогулки, рафтинг, джиппинг и другие способы исследования этого удивительного края.

Где остановиться в Сочи с детьми?

На курорте представлены варианты размещения на любой вкус и кошелек. Дорогие отели привлекают ухоженной территорией, собственными пляжами, изысканными блюдами ресторанного уровня и развитой инфраструктурой. Кроме того, многие из них предоставляют услуги санаторно-курортного лечения.

Нет возможности переплачивать за отдых? Не беда. Небольшие отели и мини-гостиницы порадуют меньшим количеством постояльцев, вкусным почти домашним питанием и вполне уютными номерами, оборудованными всем необходимым для комфортного отдыха. Главное, на что следует ориентироваться туристам с детьми, — близость к морю. Подниматься в гору по солнцепеку с уставшим от водных процедур ребенком — удовольствие ниже среднего, поэтому внимательно изучите карту перед бронированием.

Если же ваш бюджет совсем ограничен, не стоит отказывать себе в отдыхе на море. Всегда можно снять квартиру с кухней в частном секторе и готовить самостоятельно, благо недостатка в продуктовых магазинах нет в любых районах города.

Пляжи и развлечения для детей в Сочи

При выборе места для купания стоит принимать во внимание несколько факторов:

удаленность от железной дороги;

пологий вход в воду;

наличие шезлонгов, зонтов, кабин для переодевания и туалетов.

Важно! Имейте в виду, что большинство развлечений, а порой и вход на пляж являются платными.

Когда надоест нежиться на солнышке, можно отправиться на исследование сочинских достопримечательностей. Если посещение картинной галереи быстро утомит маленького непоседу, то парки отдыха точно не оставят детей равнодушными. Вот список популярных мест, которые понравятся мальчишкам и девчонкам, а также их родителям:

парк «Ривьера» и дельфинарий;

«Панда Парк» на Роза Хутор;

океанариум в Курортном городке, Адлер;

аквапарк «АкваЛоо»;

поющие фонтаны на Курортном проспекте;

«Сочи Парк».

Сочи прекрасен в своем многообразии. Величественные заснеженные вершины и жаркое солнце, бурные реки и ласковое море, активная культурная жизнь и тихий отдых, парки аттракционов и уютные кафешки на берегу — каждый найдет здесь что-то свое, к чему захочется возвращаться снова и снова.