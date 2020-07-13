Неменский объяснил, почему на Украине замолчало пророссийское население

Москва, 13 июля. Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что если на Украине заговорит пророссийски настроенная часть населения, то она может подвергнуться жесткой расправе. Об этом он сообщил в интервью изданию «Украина.ру».

Эксперт вспомнил события 2 мая, когда в Одессе, в Доме профсоюзов, бандеровские боевики заживо сожгли десятки людей. Преступники до сих пор не наказаны.

«Сейчас возможностей для этого гораздо больше, чем тогда. Могут сжечь в еще большем количестве и с большим успехом. И власть этого даже не будет осуждать, очевидно», — высказал свое мнение эксперт.

Олег Неменский добавил, что, когда вспыхнул новороссийский проект, власти ДНР и ЛНР ждали реакции от России, однако его не последовало. Зато активно среагировал Киев — украинские силовики тут же начали атаковать юго-восточные регионы. При таких обстоятельствах, по мнению эксперта, занимать пророссийскую позицию просто невозможно, так как она не может быть политически актуализирована.

По словам Неменского, чтобы из граждан Украины, придерживающихся русской культуры, сделать пророссийское население, нужно им предложить проект, который их заинтересует. А Россия в свою очередь должна взять на себя ответственность по защите этого проекта.

Ранее сообщалось, что СБУ пресекла попытку запустить процесс выхода Закарпатской области из состава страны, подняв в международных инстанциях вопрос о незаконности присоединения этих территорий к Украине в 1920 году.