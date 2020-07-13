Экономист рассказал, как Россия способна окончательно решить жилищный вопрос

Таких ставок и объема строительства жилья, как сегодня, в истории новейшей России никогда не было. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Исторический шанс

У руководства России появился исторический шанс впервые за всю историю государства кардинально решить жилищный вопрос. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

13 июля Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе совещания вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Вы понимаете, я хочу сказать, что у нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России, кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи», — заявил Путин после доклада Хуснуллина.

Президент РФ назвал реалистичной озвученную вице-премьером цель, что пять миллионов семей могут получить жилье к 2026 году. При этом он добавил, что можно добиться и больших результатов.

«Надо только ставить перед собой амбициозные цели», — заключил Путин.

«Такого еще не было»

Как отметил Деев, сейчас в России действительно сложились оптимальные условия для того, чтобы максимальное число семей улучшили свои жилищные условия. На протяжении последних лет по принятому нацпроекту «Жилье и городская среда» ведется планомерная работа.

«Из года в год растет число новых домов, активно реконструируется аварийное жилье. Сейчас в России на стадии строительства находится 9546 домов, 99,4 млн квадратных метров жилья (из них 34,2 млн кв. метров строятся с помощью проектного финансирования). Минстроем разработаны меры поддержки отрасли, которые направлены на поддержание спроса, финансирования строительства и плановый ввод жилья в 2020–2021 годах», — пояснил Артем Деев.

По словам экономиста, ипотечные ставки также находятся на историческом минимуме. Минстрой прогнозирует, что уже в этом году средневзвешенная ставка по ипотеке опустится ниже 8%, хотя этот показатель должен быть достигнут только в 2024 году.

«Некоторые банки уже предлагают заемщикам кредиты под 7,9–8,2% годовых. Принята льготная программа ипотеки под 6,5%, которая пользуется большим спросом у россиян. Также разработаны и действуют программы ипотеки для военнослужащих, сельская ипотека (под 1–3%), займы на новое жилье на Дальнем Востоке предлагаются под 2%. Таких ставок и объема строительства жилья в истории новейшей России никогда не было», — заключил Артем Деев.

В июне президент распорядился распространить льготную ипотеку на жилье стоимостью до 6–12 миллионов рублей. Он напомнил, что в стране уже действует программа такой ипотеки со ставкой 6,5%, и более 45 тысяч семей уже оформили соответствующий кредит. По мнению Путина, распространение этой практики в нынешних непростых экономических условиях поможет россиянам расширить возможности для выбора комфортного и современного жилья.