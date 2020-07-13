Гонщик «Формулы-1» Квят объяснил, почему не встал на колено в знак протеста против расизма

Москва, 13 июля. Российский автогонщик Даниил Квят объяснил, почему не встал на колено перед стартом гонки Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.

Первый этап «Формулы-1» прошел 5 июля на трассе Ред Булл Ринг в Шпильберге. Шесть гонщиков, в числе которых и Квят, не стали преклонять колено, хотя, как и остальные, появились на стартовой решетке в футболках с лозунгом против расизма.

В ток-шоу «60 минут» Квят объяснил свое решение и подчеркнул, что все принимавшие участие в гонке выразили свою позицию так, как посчитали нужным.

«Я против того, чтобы вставать на колено, потому что это против русского менталитета. Мы не встаем на колени просто так. И я был против этого. Должна быть веская причина», — сказал он.

Гонщик отметил, что никакого драматизма в этой ситуации нет.

«У нас нет сильных разногласий, все борются против расизма, только каждый делает это по-разному», — заключил он.

Напомним, что в ходе массовых беспорядков в США некоторые полицейские принялись выражать солидарность с протестующими, вставая перед ними на колено. Акции охватили Америку после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при жестком задержании в Миннеаполисе, передает Infox.ru. Такой жест впоследствии стали применять как символ солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.

Как объяснил ранее автогонщик Шарль Леклер, он не стал преклонять колено перед стартом гонки Гран-при Австрии, поскольку считает более важным соблюдать принципы многообразия и равенства в повседневной жизни, чем отдавать им дань в виде формальности во время подобных акций.