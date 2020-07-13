Корнилов рассказал, за что убили Олеся Бузину

Киев, 13 июля. В день рождения убитого в Киеве Олеся Бузины новостной портал «Украина.ру» обратил внимание на тот факт, что даже после прихода к власти нового президента Владимира Зеленского убийцы украинского журналиста остаются на свободе. Данное положение дел в интервью изданию прокомментировал политолог Владимир Корнилов, указав на причины сохранения прежней ситуации в стране, где до сих пор отмечается произвол праворадикальных сил.

«Почти наверняка ничего при Зеленском не произойдет. То, как последнее время он заискивает перед праворадикалами, свидетельствует о том, что он пошел по пути к «граблям Януковича», — заявил Корнилов.

Эксперт также отметил, что после смерти Бузина превратился в своеобразный «символ», «знамя» и «пример», причиной чему является его патриотизм:

«Он был беззаветным патриотом Малороссии, за это и погиб. Убийцы думали, что уничтожают Олеся, а на самом деле они обессмертили его имя и его творения».

Одновременно с этим эксперт подчеркнул, что президент Зеленский уже продемонстрировал свою гипертрофированную готовность заигрывать с украинскими националистическими силами. Однако, несмотря на это, нынешний глава украинского государства сколько бы не «прогибался», но он никогда не станет для них «своим», считает Корнилов.

В этом свете политолог объяснил нынешнюю неготовность Киева принимать кардинальные меры для наведения порядка в стране и избавления ее от политического влияния националистических радикалов, без чего невозможно обеспечить восстановление законности.

Ранее украинские радикалы проявили готовность вывести на улицы Киева своих бойцов, чтобы показать Зеленскому силу.