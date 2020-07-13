Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Корнилов рассказал, за что убили Олеся Бузину

1 220
0 Оставить комментарий

Корнилов рассказал об убийстве Бузины из-за патриотизма

Киев, 13 июля. В день рождения убитого в Киеве Олеся Бузины новостной портал «Украина.ру» обратил внимание на тот факт, что даже после прихода к власти нового президента Владимира Зеленского убийцы украинского журналиста остаются на свободе. Данное положение дел в интервью изданию прокомментировал политолог Владимир Корнилов, указав на причины сохранения прежней ситуации в стране, где до сих пор отмечается произвол праворадикальных сил.

«Почти наверняка ничего при Зеленском не произойдет. То, как последнее время он заискивает перед праворадикалами, свидетельствует о том, что он пошел по пути к «граблям Януковича», — заявил Корнилов.

Эксперт также отметил, что после смерти Бузина превратился в своеобразный «символ», «знамя» и «пример», причиной чему является его патриотизм:

«Он был беззаветным патриотом Малороссии, за это и погиб. Убийцы думали, что уничтожают Олеся, а на самом деле они обессмертили его имя и его творения».

Корнилов рассказал об убийстве Бузины из-за патриотизма

Одновременно с этим эксперт подчеркнул, что президент Зеленский уже продемонстрировал свою гипертрофированную готовность заигрывать с украинскими националистическими силами. Однако, несмотря на это, нынешний глава украинского государства сколько бы не «прогибался», но он никогда не станет для них «своим», считает Корнилов.

В этом свете политолог объяснил нынешнюю неготовность Киева принимать кардинальные меры для наведения порядка в стране и избавления ее от политического влияния националистических радикалов, без чего невозможно обеспечить восстановление законности.

Ранее украинские радикалы проявили готовность вывести на улицы Киева своих бойцов, чтобы показать Зеленскому силу.

Новости партнеров

Новости партнеров