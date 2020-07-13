Добровинский опроверг сообщения о гонорарах семье Захарова за участие в ток-шоу

Москва, 13 июля. Родственники погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова отказывались от денег за участие в ток-шоу. Об этом заявил адвокат, представляющий интересы семьи мужчины, Александр Добровинский.

Он прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что его клиенты получали гонорары за визиты на ТВ после трагедии.

«Когда мы начали работать, я задавал этот вопрос. Насколько мне известно, они отказались от денег», — сказал защитник в комментарии для РИА Новости.

Информацию о том, что семья погибшего наживается на трагедии, распространял и адвокат Ефремова Эльман Пашаев. В интервью порталу teleprogramma.pro он говорил, что близкие мужчины превратили историю с аварией в «коммерческий объект» и «по телеканалам бегали, деньги собирали». По его словам, этот случай стал первым в его практике, когда каждый член семьи «просто рвется в бой за деньги».

Родственники Захарова неоднократно подчеркивали, что от участия на телевидении им нужны не гонорары или слава, а резонанс дела, пишет портал «Дни.ру».

По версии следствия, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и влетел в фургон «Лада», водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, от полученных травм скончался после госпитализации.

Актер был помещен под домашний арест. За нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Многие сходятся во мнении, что неоднократно уличавшийся за рулем нетрезвым актер должен ответить за свой поступок по всей строгости закона. Публицист и блогер Армен Гаспарян уверен, что Ефремову нужно назначить реальный срок.