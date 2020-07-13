Посол Украины в США наградил мальчика, отыскавшего ошибку в британской энциклопедии

Киев, 13 июля. Украина наградила мальчика, указавшего правильную принадлежность «Мрии» в британской энциклопедии.

Посол Украины в США Владимир Ельченко в дипломатическом представительстве наградил мальчика Захара Лискового, который в 2018 году нашел ошибку в британской энциклопедии 1000+Science Facts. В книге украинский самолет «Мрия» («Мечта») был назван российским. О том, как «Мрия» нашла своего героя, рассказали в официальном аккаунте в Facebook посольства Украины в США.

«Сегодня посол Украины в США Владимир Ельченко пригласил Захара и его папу Сергея к нам в посольство, чтобы встретиться, вручить подарки и поблагодарить столь активного молодого представителя украинской общины в США за заботу и желание открыть Украину миру. Пока в этом году наша «Мрия» путешествовала по миру, доставляя в различные страны, в том числе и на американский континент, важнейшее медицинское оборудование для противодействия пандемии коронавируса, команда «Антонова» передала подарки для Захара», — сообщается в посте.

Захар родился на Украине, а сейчас живет с семьей в США. О найденной ошибке он рассказал в своем видеоблоге. По словам мальчика, о самолете «Мрия» ему рассказывал дедушка.

«Он мне объяснял, что «Мрия» — самый большой самолет в мире, и он построен на Украине. Это я хорошо тогда запомнил. В книге же написали, что он российский. Это меня очень возмутило. И я снял видео, которое отправил в издательство. В нем я обращаюсь к британской энциклопедии с просьбой исправить ошибку», — приводит слова Захара «КП» на Украине».

Захар также был приглашен в Белый дом, где смог познакомиться с Дональдом Трампом.