Минобороны РФ рассказало о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Москва, 13 июля. Второй компонент вакцины от коронавируса ввели еще 20 добровольцам на 21-е сутки после первого. О ходе испытаний препарата рассказали в Минобороны РФ.

Исследования проводят в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Исследования идут под руководством Минобороны России и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В ведомстве подчеркнули, что ученые не пытаются искусственно сократить срок испытаний препарата.

«В Минобороны России испытания вакцины на добровольцах для избежания в последующем рисков ее применения проводятся в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией», — объяснили в министерстве.

Ранее оперативный штаб по контролю за распространением инфекции сообщил, что с начала эпидемии в России выявлено более 733 тысяч случаев COVID-19. Свыше полумиллиона пациентов выздоровели, около 11 тысяч скончались.

На прошлой неделе Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первого в мире препарата от COVID-19. Была клинически подтверждена безопасность вакцины.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, завершились и доклинические исследования препарата в центре «Вектор». С 15 июля должны начаться испытания на добровольцах.